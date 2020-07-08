شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فوائد فاكهة العناب للبشرة والشعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فاكهة العناب من الفواكه التي تتمتع بمذاق لذيذ، إضافة إلى احتوائها على العديد من الخصائص الهامة التي تجعلها من بين الفواكه الغنية بالعناصر الغذائية مثل مضادات الأكسدة النياسين، فيتامين C والنياسين وكميات كبيرة من المعادن مثل النحاس، المنغنيز، الحديد، الفوسفور وغيرها.

تستعرض هذه المقالة فوائدها على الشعر والبشرة:

تجديد بشرة الوجه:

تساعد المستويات العالية من مضادات الأكسدة وفيتامين C في العناب على تقليل الجذور الحرة في الجسم وتجديد شباب الوجه عن طريق تخفيف التجاعيد والخطوط الدقيقة كما يقلل من عملية شيخوخة الجلد والجفاف والاحمرار وحروق الشمس.

يستخدم العناب للبشرة الجافة فيرطبها.

حب الشباب والبثور:

نظرًا لمستوياته العالية من مضادات الأكسدة والخصائص الطبيعية المضادة للالتهابات يساعد العناب على منع ظهور حب الشباب والبثور وفي علاجها.

Advertisements

علاج حكة الأكزيما:

بسبب خصائصه القوية المضادة للالتهابات يساعد العناب في علاج الأكزيما المزعجة.

إن تناول القليل من بذور العناب يوميًا يقلل من مشكلة الجرب.

ولعلاج الشري والحكة في الجلد اغلي من 10 إلى 50 غرام من العناب (حسب عمر الشخص وشدة المرض) بكوب من الماء ثم اخلطها مع بذور السمسم وتناولها في الصباح على معدة فارغة، كما يمكن خلط العناب المجفف مع العسل ووضعه على مكان الحكة.

تقوية وزيادة نمو الشعر:

وجدت إحدى الدراسات المعملية أن استخدام زيت العناب يساعد على تقوية بصيلات الشعر وزيادة نمو الشعر ومنع تساقطه.

يمكن استخدام منقوع جذر العناب في تمشيط الشعر مع تدليك فروة الرأس بشكل دائري وبجميع الاتجاهات بهذا المحلول لمدة 10 دقائق ثم غسله بالماء الدافئ جيدًا مما يساعد على نمو الشعر وتقويته.