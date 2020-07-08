لمرضى التهاب المفاصل.. 5 أطعمة ينصح بالابتعاد عن تناولها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: هناك بعذ الأنواع من الأطعمة التي ينصح لمرضى التهابات المفاصل بالابتعاد قدر الإمكان عن تناولها، لأنها تؤدي إلى زيادة الالتهابات داخل الجسم، وتزيد حدة الشعور بالألم والتورم. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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