"علشان متزعليش".. 10 أشياء قد لا تخبرك بها حماتك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

غالبًا ما يُنظر إلى العلاقة بين المرأة وحماتها على أنها مختلفة قليلاً عن علاقة الأم وابنتها، رغم من أن الطرفين يبذلان قصارى جهدهما لتكوين علاقة جيدة دون مشاكل لإرضاء الزوج والابن.

وربما تكون هناك أوقات قد لا تحب فيها حماتك بعض الأشياء، وقد تجد بعض عاداتك وأفعالك وكلماتك وأفكارك غريبة، ليس هذا فقط، ولكن قد لا تخبرك عن بعض الأمور.

ويستعرض "الخليج 365" العديد من الأشياء التي لن تخبرك بها حماتك، وفقا لموقع boldsky.

1- لن تشكرك عن جعل ابنها سعيد

حتى لو رأت أنك تجعلي زوجك سعيدًا، فقد لا تثني عليك بشأن ذلك، إنها تعرف أنك زوجة صالحة ولديك حب غير مشروط لزوجك، إلا أنها تتمنى سراً أن تعيشا حياة زوجية سعيدة إلى الأبد، لذلك، يجب ألا تشعري بالسوء لعدم تقديرك من قبل حماتك.

2- لا تحب دعوة أصدقائك لحضور حفل منزلي

قد تحبين دعوة أصدقائك لمنزلك وقضاء وقت ممتع، لكن هل تعلمي أن حماتك ليست سعيدة بذلك دائمًا، على الرغم من أنها قد لا تقول أي شيء لك، إلا أنها تتمنى سرًا التوقف عن إقامة حفلات لأصدقائك في المنزل، قد يكون ذلك بسبب أنها لا تحب بعضهم.

3- لن تسألك متى ستنجبين أطفالا

هذا هو الشيء الذي تتمناه حماتك، ولكن قد لا تعبر عنه، رغم أنها دائما تريد بشدة أن يكون لديك أطفال بعد بضع سنوات من الزواج، ومع ذلك، قد لا تخبرك دائمًا بذلك.

4- الاهتمام بنصيحتها في أشياء معينة

بصفتها حماة ولديها خبرات أكثر منك، ستريد دائمًا أن تعملي بنصيحتها. ليس هذا فقط، لكنها تريد منك أن تفكري فيها بشأن الأشياء التي تقومي بها، هذا لأنها تشعر أنها أكثر خبرة ومعرفة.

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5- لن تحب قراراتك دائمًا

حتى لو لم تخبرك حماتك، فقد لا تحب بعض قراراتك، سواء كان الأمر يتعلق بتغيير وظيفتك أو شراء أريكة جديدة أو الانتقال للعيش في مكان أخرى على سبيل المثال، ومع ذلك، قد لا تعترف لك بالأمر، حتى لا تشعرك بالسوء تجاهها.

6- تريد منك التقدير والاحترام

في الواقع، نقول إن حماتك تريد منك دائمًا احترامها وتقديرها، ومع ذلك، لن تجدها أبدًا تعبر عن هذا لك، لكنها تتوقع أن تفهمي ذلك، وتعامليها كوالدتك.

7- علاقة صداقة

غالبًا ما يتم تصوير العلاقة بين المرأة وحماتها على أنها "حلوة ومرة" في نفس الوقت، قد تتعرضي في كثير من الأحيان للتوبيخ من قبل حماتك لأشياء مختلفة، ولكن هل تعلمي أنها ترغب في أن تصبح العلاقة بينكما أقرب للصداقة، حتى إذا لم تقل لك ذلك.

8- مشاركة مشاكلك معها

قد تكون هناك أوقات قد ترغبين فيها في مشاركة أفكارك ومشاعرك ومشاكلك مع شخص ما، مثل والدتك أو أختك ومع ذلك، يمكنك أيضًا محاولة مشاركة الشيء نفسه مع حماتك، حتى إذا لم تخبرك بهذا، ستجديها دائمًا منصتة إلى ما تريدي مشاركته معها.

9- تدليل أطفالك بطريقة خاصة

تريد حماتك دائمًا أن تدلل أطفالك بطريقتها الخاصة، قد ترغب في منحهم الشوكولاتة والهدايا كلما شعرت بذلك، ولكن بما أنك لا تريدي أن يتعودوا على ذلك، فقد تمنعي حماتك من الأمر وسيكون خطأ كبيرا، لأنه يجب أن تعرفي أن حماتك ستفعل ذلك مع أحفادها دائمًا بطريقتها الخاصة، حتى لو لم تخبرك.

10- تريد منك تعلم وصفات جديدة للأكل

لا يهم إذا كنتي تعرفين كيف تطبخي أم لا، لكن حماتك تريدك دائمًا أن تأتي ببعض الوصفات الجديدة واللذيذة، قد لا تنقل هذا إليك لعدم الإساءة، لكنها تصبح سعيدة للغاية لرؤيتك تجربين بعض الأطعمة الجديدة.