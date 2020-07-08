منها زيت اللافندر.. 8 زيوت عطرية لمحاربة التهابات الحلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - حسناء الشيمي: التهابات الحلق من الحالات المرضية التي تسبب آلامًا مزعجة للأشخاص، وتساعد بعض الطرق المنزلية البسيطة في علاجها، كاستخدام بعض الأنواع من الزيوت العطرية، التي تتميز بخصائص مضادة للبكتيريا والالتهابات، ولكن لابد من مراعاة بعض الشروط عند استخدامها لتجنب الإصابة بأضرار أخرى. لقراءة المزيد..اضغط هنا

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