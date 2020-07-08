مخاطر متعددة للإصابة بمرض الطاعون الدبلي.. إليك طرق انتقاله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن:
قبل ثلاثة أيام، سُجلت أول حالة إصابة بالطاعون الدبلي بمقاطعة منغوليا بالصين، ليعود المرض المسمى بالموت الأسود للظهور مجددًا بعد اختفائه منذ عصور بعيدة، مما تسبب في إحداث حالة من الذعر، إضافة إلى تزامنه مع جائحة فيروس كورونا المستجد.
ولكن، الطاعون الدبلي لا يعد مرضًا غامضًا، حيث يعرف العلماء الأعراض المصاحبة له،
وطرق علاج حالات الإصابة به على عكس أمراض أخرى.
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