للرجال.. هذا الزيت يحميك من مشكلة تساقط الشعر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب.. سيد متولي

يعاني الكثير من الرجال من مشكلة تساقط الشعر، وقد يتسبب ذلك في حالة من الإحراج لديهم، لكن يبدو أن هناك حل فعال لإنهاء هذه الأزمة.

يستعرض "الخليج 365" حلا بسيطا، يحميك من مشكلة تساقط الشعر، وفقا لموقع "thehealthsite".

يفقد كل من الرجال والنساء ما بين 50 إلى 100 شعرة في اليوم، وهو أمر طبيعي، ولكن عندما يكون هناك تساقط زائد، فإن ذلك يسبب القلق لأن خسارته قد تعني أيضًا فقدان الثقة، كما يمكن أن يكون خط الشعر المتراجع، الذي يبدأ عادة من الأعلى عند الخط الأمامي، مزعجًا لأنه يمكن أن يؤثر بشكل كبير على مظهرك.

زيت البتولا الأساسي، المصنوع من لحاء أشجار البتولا، ينصح به الخبراء في الغالب لنمو الشعر، كونه غنيا بالعديد من العناصر الغذائية الأساسية لصحة الشعر، ويستخدم أيضًا في صنع الشامبو.

يحتوي لحاء البتولا على كمية كبيرة من فيتامين سي الذي يساعد على بناء الكولاجين، والذي بدوره يساعد على تحسين نمو الشعر، ويقلل من تساقطه، ويقوي ألياف الشعر.

من المعروف أيضًا أن لوبيول وحمض البيتولينيك الموجودان في البتولا يحسنان امتصاص الكيراتين، وهو البروتين الذي يمثل لبنة البناء الأساسية لشعرك، علاوة على ذلك، يمكن لهذه المواد أن تساعد في تقليل الالتهاب وتمنع نمو البكتيريا.

نظرًا لخصائصه التي لا تعد ولا تحصى، يستخدم زيت البتولا العطري لأغراض مختلفة بما في ذلك كمقوي ومطهر وكعامل لتعزيز صحة الشعر.

زيت البتولا العطري لشعرك

إحدى الفوائد الأقل شهرة لزيت البتولا الأساسي، هي أنه يمكن أن يحسن نمو الشعر، يقول الخبراء إن هذا الزيت يمكن أن يجعل شعرك أقوى وأكثر امتلاء وكذلك يمنعه من أن يصبح جافًا أو هشًا.

ما هو أكثر من ذلك، زيت البتولا الأساسي هو أيضًا أفضل علاج طبيعي للقشرة، يحسن الدورة الدموية، يحفز بصيلات الشعر ويعزز نموه.

Advertisements

للحصول على هذه الفوائد، ضع بضع قطرات على فروة الرأس قبل غسل الشعر بالشامبو، للحصول على نتائج أفضل، ويمكنك إنشاء خليط زيت للشعر بخلط زيت البتولا العطري مع زيوت الإيلنغ وإكليل الجبل والليمون واللافندر، وسيساعد وضع هذا الزيت بانتظام على فروة رأسك على إيقاف عملية تساقط الشعر.

فوائد وضع الزيت على شعرك بانتظام

ركز على صحتك واعطِ بعض العناية الإضافية لشعرك أيضًا، وتعد الزيوت من أفضل الطرق لتحسينه وللحفاظ على قوته، قم بدهنه مرة واحدة في الأسبوع على الأقل للحصول على هذه الفوائد.

يعمل كمكيف طبيعي

يحافظ الزيت عامة على ترطيب شعرك وفروة رأسك ويمنعه من الجفاف والهشاشة، وبخلاف زيت البتولا، يمكنك أيضًا استخدام الزيوت الطبيعية مثل جوز الهند والزيتون والجوجوبا، للحصول على أفضل النتائج، ضع هذه الزيوت على شعرك واتركها طوال الليل، اغسله بشامبو في اليوم التالي.

يعطي الشعر لمعانًا طبيعيًا

ادهنه بشكل منتظم للتخلص من الشعر المجعد، كونه يساعد على تغذية جذور شعرك من الداخل ما يؤدي إلى ظهوره لامعا وقويا.

يحسن الدورة الدموية

دلك فروة رأسك ببطء أثناء وضع الزيت، يمكن أن يساعد ذلك في امتصاصه بشكل أفضل، ويحفز الدورة الدموية ، ويهدئ الجسم.

محاربة الالتهابات

يمكن أن يساعد وضع الزيت على شعرك بانتظام في منع الالتهابات الفطرية والبكتيرية بالإضافة إلى الحفاظ على ترطيب فروة رأسك.