ألوان للحجاب تناسب صاحبات البشرة البيضاء

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:43 مساءً - يجب عليكِ اختيار درجة الحجاب الصحيحة والملائمة للون بشرتك؛ للظهور بإطلالة مثالية وجذابة، حيث يرتكز جمال الفتيات المحجبات على اختيار ألوان حجابهن في الكثير من الإطلالات، ولمنحك إطلالة متكاملة وأنيقة، ولمعاناة بعض الفتيات عند اختيار ألوان الحجاب المناسبة للون بشرتهن، جمعنا لكُنّ عدة خيارات لصاحبات البشرة البيضاء، فإليكن التفاصيل.



ألوان الحجاب المناسبة لصاحبات البشرة البيضاء

نصائح لصاحبات البشرة البيضاء



للفتيات المحجبات ذوات البشرة البيضاء، هناك الكثير من الخيارات المناسبة لهنّ، أبرزها الحجاب ذو الألوان القوية الساطعة؛ كالفوشيا والبنفسجي والتركوازي والنيلي، ويمكنهن اختيار الحجاب الداكن الذي يساعدهن على إظهار الملامح بشكل أجمل، فهي تُعتبر من أكثر الدرجات التي تتوافق مع ذوات البشرة البيضاء، لذا يمكنك اختيار حجابك باللون الأسود أو الأخضر أو الأرجواني مع تطبيق مكياجك بالدرجات ذاتها، كما تُعتبر الألوان المحايدة هي الحل السحري لكل فتاة تحتار في اختيار ما يناسب أزياءها، وكثيرًا ما تلجأ مدونات الموضة لهذه الحيلة، ومن أفضل الخيارات للبشرة البيضاء الحجاب ذو اللون البيج أو البني، إضافةً إلى الأبيض والرمادي ودرجات النيود، وإن كنتِ من مُحِبَّات الألوان بمختلف درجاتها؛ فلا تترددي في اختيار الحجاب الملون بدرجات زاهية للحصول على إطلالة جذابة، حيث ستعمل على إبراز ملامحك وإعطائك مظهرًا أكثر جاذبية، كما يمكنكِ اختيار عدة ألوان من الباستيل، حيث تعتقد الكثيرات أنه من الدرجات التي يمكن أن تجعل صاحبات الوجه الأبيض شاحبًا، ولكن هذا غير صحيح؛ فارتداء درجات الباستيل تمنحك مظهرًا مميزًا لوجه ناعم وهادئ بطريقة جذابة، ويمكنك اختيار حجاب الباستيل بعدة درجات من الوردي والسماوي والأخضر والأرجواني، وإن كانت ملابسكِ فاتحة اللون، فمن الأفضل اختيار لون حجاب قوي وصارخ؛ لمنحكِ مزيدًا من الشبابية.

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نصائح يجب على ذوات البشرة الفاتحة اتِّباعها

ألوان الحجاب المناسبة



بعد معرفتك لألوان الحجاب المناسبة لكِ، يجب عليكِ معرفة طرق اختيار الحجاب، والألوان التي عليكِ تجنبها، وأول قاعدة عليكِ اتباعها هي اختيار الحجاب المناسب لشكل الوجه، ففي حالة الوجه الممتلئ؛ يمكنكِ اختيار لفة منسدلة على الكتفين والصدر، ولا ترفعي الحجاب للأعلى، فتزيدي حجمًا مضاعفًا على وجهكِ ورأسكِ، وإن كان وجهكِ رفيعًا؛ فلا تختاري لفات حجاب فضفاضة وعشوائية، بل اجعليها مرتبة ومحددة بقدر المستطاع، لكن لا تلصقي الحجاب بوجهكِ بطريقة مبالغ بها، إن كان وجهك مستديرًا أو بيضاويًّا، فحاولي لف الحجاب بطريقة تأخذ من اتساع الوجه قليلًا، ولا تبرزه؛ بمعنى لا تبعدي الحجاب كثيرًا حتى أطراف وجهكِ، بل اختاري تغطية أكثر للمناطق الظاهرة، من قبيل الجبهة الواسعة أو الذقن المزدوج، وإن كان وجهكِ مستطيلًا؛ فاختاري الحجاب بطبقتين، بحيث تغطي إحداهما الرأس وأخرى تنسدل بطريقة دائرية عند الرقبة والصدر، أما إن كان وجهكِ من نوعية الوجه القلب؛ فالأفضل لكِ هو الحجاب الذي يُبرز الذقن، ولا تجعلي الجبهة ظاهرة كثيرًا، بل أنزلي الحجاب قليلًا للأسفل، ومن ثَمَّ وسّعي من المنطقة المكشوفة عند الذقن وبداية الرقبة، ويجب عليكِ أيضًا مراعاة ألوان الحجاب، فإن رغبتِ في اختيار حجاب أبيض؛ يجب أن يكون هناك بعض الألوان الأخرى بملابسِك؛ كي لا تظهري شاحبة، وتجنبي الألوان الباهتة مثل البيج والبصلي والوردي الفاتح، وعليك تجنُّب مزج نوعين من النقوش؛ كالنقاط والتقليم والرسومات الموجودة على القماش، كما يجب ألَّا تجمعي أكثر من ثلاثة ألوان متناسقة في إطلالتكِ، ولتضعي في اعتبارك أن لون الحجاب من ضمنها.

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