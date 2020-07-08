عشبة مغربية سحرية لتبييض البشرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:43 مساءً - تُعتبر النيلة الزرقاء، وهي عشبة يستخرج منها نوع من الصبغة الزرقاء، سرّ من أسرار الحمام المغربي؛ حيث أن أغلب نساء المغرب يستخدمونها للحفاظ على بشرتهن نضرة ومشرقة وأكثر جمالًا وجاذبية. تعرّفي مع "الخليج 365.نت" على فوائد النيلة الزرقاء وطرق استخدامها في خلطات طبيعية للعناية بالبشرة وتفتيح لونها:



النيلة الزرقاء أقوى العلاجات المغربية لتفتيح البشرة

النيلة الزرقاء لتفتيح لون البشرة على غرار المغربيات



تتمتّع "النيلة الزرقاء" بخصائص فعاّلة في تفتيح وتبييض البشرة، والتخلص من آثار الشمس، تزيل الترهلات الجلدية، تساعد على التخلص من الكلف والرؤوس السوداء والدهون الزائدة، تمنح البشرة رائحة جذابة، تساعد على توحيد لون الجسم، والتخلص من التصبغات والبقع الداكنة في الجسم والوجه، ومفعولها يظهر من الإستخدام الأول.

وخلال تطبيق أي من الخلطات الآتية، التي تحتوي على بودرة النية الزرقاء، من الطبيعي أن تكتسب البشره القليل من اللون النيلي أو الأزرق، لكن سرعان ما يزول أثرها.



النيلة الزرقاء والزبادى لتفتيح البشرة

خلطة النيلة الزرقاء واللبن لتفتيح لون البشرة

المكوّنات:

أربع ملاعق صغيرة من النيلة الزرقاء.

ملعقة من زيت الصبار.

علبة زبادي.

طريقة الإستخدام:

نخلُط المكوّنات جيدًا للحصول على خلطي متجانس. ثم، نضع الخليط على بشرة نظيفة لمدة 30 دقيقة. من الممكن أن تترك لمدة 8 ساعات أثناء النوم، للحصول على أفضل النتائج. ثم، نشطف البشرة بالماء الفاتر.

ستلاحظين الفرق في غضون أربع أسابيع عند تكرار تطبيق القناع مرة أسبوعيًا.

أثناء تطبيق الخلطة تجنّبي وضعها على منطقة العيون والفم.

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النيلة الزرقاء وماء الورد لتبييض وتنعيم البشرة

تفتيح وتنعيم البشرة بخلطة النيلة الزرقاء مع ماء الورد



المكوّنات:

ملعقتان صغيرتان من النيلة الزرقاء.

كوب من ماء الورد.

طريقة الإستخدام:

تخلط المكوّنات جيدًا للحصول على مزيج متجانس. ثم، يوزّع المزيج على بشرة الوجه وهي نظيفة، ويُترك لمدة 15 دقيقة، ثم تقشّر ويغسل الوجه جيدًا.

أثناء تطبيق الخلطة تجنّبي وضعها على منطقة العيون والفم.



خلطة النيلة الزرقاء والحليب لتبييض الجسم

الحليب والنيلة الزرقاء لتفتيح لون بشرة الجسم



المكوّنات:

ملعقة كبيرة من النيلة الزرقاء.

نصف ليتر من الحليب.

ملعقتان صغيرتان من النشا.

كوبان من ماء الورد.

صابونة طبيعية خاصة بتفتيح الجسم.

طريقة الإستخدام:

تُمزج جمعيع المكونات جيدًا، للحصول على قوام كريمي. ثم، ندهن به الجسم يوميًا قبل النوم، ونغسله في الصباح. تُكرّر هذه الوصفة لمدة ثلاث أسابيع.

أثناء تطبيق الخلطة تجنبّي وضعها على منطقة العيون والفم

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خلطة النيلة الزرقاء والليمون لتفتيح البشرة والجسم

النيلة الزرقاء لتفتيح لون البشرة على طريقة المغربيات



المكوّنات:

أربع ملاعق صغيرة من بودرة النيلة الزرقاء.

عصير نصف ليمونة.

طريقة الإستخدام:

إمزجي المكوّنات جيدًا في وعاء، وزّعي الخليط بواسطة الفرشاة على المناطق الداكنة التي ترغبين في تفتيحها، إتركي الخليط لمدّة 30 دقيقة. ثم، اغسلي المنطقة بالماء، رطبي المنطقة بالكريم الخاص بك.

ستظهر نتيجة التتفيح في غضون أربع أسابيع عند الاستخدام بإنتظام.

أثناء تطبيق الخلطة تجنبّي وضعها على منطقة العيون والفم.

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خلطة النيلة الزرقاء وزيت اللوز لعلاج جميع مشكلات البشرة

النيلة الزرقاء لتبييض لون البشرة وعلاج جميع مشكلاتها



المكوّنات:

أربع ملاعق صغيرة من بودرة النيلة الزرقاء.

بضع قطرات من زيت اللوز أو زيت الأرغان.

علبة زبادي.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المكوّنات في وعاء مناسب وبشكل جيد، إستخدمي فرشاة مناسبة لتطبيق الخليط على البشرة. إبدئي بتطبيق الخلطة بلطف على المناطق التي ترغبين في علاجها، واتركي الخليط على البشرة لمدّة 30 دقيقة. ثم، إغسلي المنطقة بالماء الدافىء. بعدها، طبّقي الكريم أو الزيت المرطّب الخاص بك.

بعد تطبيق الخلطة، ستحصلين على بشرة صحّية في غضون أربع أسابيع، وذلك إذا قمتِ بالإستخدام المنتظم.

أثناء تطبيق الخلطة تجنّبي وضعها على منطقة العيون والفم.



خلطة النيلة الزرقاء والكركم لتبييض البشرة

خلطة النيلة الزرقاء والكركم لتبييض البشرة



المكوّنات:

ملعقة صغيرة من النيلة الزرقاء.

ملعقة صغيرة من الكركم.

طريقة الإستخدام:

إخلطي المكوّنات جيدًا، أضيفي إليهما القليل من الماء الدافئ، بحيث تحصلين على خليط كريمي متجانس. طبّقي الخليط على البشرة واتركيه مدة ربع ساعة، بعدها نظّفي وجهك بالغسول الملائم واشطفيه بالماء الدافئ.



فوائد النيلة الزرقاء لتستمعي ببشرة ناعمة فاتحة:

النيلة الزرقاء لعلاج جميع أنواع مشكلات البشرة

تُساعد النيلة الزرقاء في تفتيح وتبييض البشرة والتخلّص من أضرار الناتجة عن أشعة الشمس، وذلك من أول استعمال لها.

تزيل الترهلات الجلدية.

تقضي على الكلف والرؤوس السوداء والدهون الزائدة؛ كونها تنظّف البشرة بعمق ومن الداخل

تمنح البشرة رائحة جذّابة ونعومة مخملية.

تستخدم على جميع مناطق الجسم مثل الأرداف والكوع والرقبة.

تساعد النيلة الزرقاء فى التخلص من سواد الركب والمفاصل وتوحيد لون الجسم.

تقضي وبشكل نهائي على التصبّغات اللونية والبقع الداكنة في الجسم والوجه.

تمنح البشرة النضارة والإشراق.

تشدّ البشرة وتجعلها خالية من الخطوط الدقيقة.

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