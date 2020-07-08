كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:43 مساءً - الكولاجين هو البروتين الذي يساعد خلايا الجسم على أن تظل متماسكة ببعضها البعض، حيث يعمل على حفظ الترابط بين الخلايا والعضلات بطريقة صحيحة.

وبحسب رند الديسي، أخصائية التغذية، فإن السيدات تحتجن إلى الكولاجين عند عمر معين، فمن تتراوح أعمارهن ما بين 25 إلى 30 سنة، تفرز أجسامهن كمية كافية من الكولاجين، تغطي احتياجاته، أما من تزيد أعمارهن عن 30 سنة، تقل لديهن إفرازات الكولاجين، ويفرز الجسم إنزيمات تعمل على تكسر الكولاجين الذي يتم فرازه.

ولكريم الكولاجين فوائد عديدة تتعلق بالأظافر والشعر والبشرة، ما يجعل مادة الكولاجين من العناصر الأساسية المعتمدة في تركيبات العديد من مستحضرات العناية بالجسم والبشرة.

وخلال السطور التالية؛ يقدم لك "الخليج 365. نت" فوائد كريم الكولاجين للبشرة، ومحاذير يجب اتباعها قبل استخدامه لضمان عدم ظهور أي أعراض جانبية له.

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أولا: فوائد كريم الكولاجين للبشرة

فوائد كريم الكولاجين للبشرة



1- يلعب كريم الكولاجين دورا فعالا في الحد من علامات التقدم بالسن والخطوط الرفيعة.

2- يمنع ظهور التجاعيد في سن مبكرة، وتحديدا حول العيون والفم.

3- يسهم في شد البشرة، وتوحيد لونها.

4- يسهم في تعزيز مرونة الجلد، ويمنحه نعومة ونضارة.

5-يساعد في الحد من ظهور الهالات السوداء حول العينين، والتي تعد من أكثر المشاكل المزعجة بين النساء.

6- يحافظ على نضارة البشرة، ويجعلها تبدو أكثر شبابا وحيوية.

7- يعتبر كريم الكولاجين من الكريمات الفعالة في علاج البثور وحبوب الشباب التي تعاني منها شريحة واسعة من النساء، ويمكنه علاج أى آثار موجودة على البشرة.

8- يسهل في عملية التئام الجروح وشفاء الحروق بسرعة أكبر، نظرا لاحتوائه على مادة تساهم في إبقاء الجرح رطبا، وتحميه من الجراثيم والبكتيريا التي يمكن أن تطاله وتؤثر سلبيا على التئامه.

9- يعالج الآثار الناتجة من التعرض لأشعة الشمس، والتي تظهر بوضوح عند خفض نسبة الكولاجين بالبشرة.



ثانيا: محاذير يجب اتباعها قبل استخدام كريم الكولاجين

محاذير يجب اتباعها قبل استخدام كريم الكولاجين



- يفضل استخدام كريم الكولاجين بشرط أن يتناسب مع نوع بشرتك؛ نظرا لاحتوائه على مكونات صناعية قد تسبب أضرارا على البشرة.

- يجب عدم الإفراط في وضع كريم الكولاجين على البشرة.

- عليك استشارة الطبيب المتخصص حول نوع كريم الكولاجين الذي تستخدميه.

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