فوائد منقوع لبان الذَّكَر للوجه

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:43 مساءً - شرب كوب من منقوع لبان الذّكر في اليوم أو تطبيق المنقوع موضعيًّا، يعود على البشرة بالعديد من الفوائد، لذا جمعنا لكُنّ فوائد المنقوع مع العديد من ماسكات الوجه المصنعة من منقوع لبان الذكر الغنية بالفوائد، لتطبيقها بكل سهولة لجمالك، فإليكِ التفاصيل.



فوائد منقوع لبان الذكر لبشرتك

فوائد منقوع لبان الذكر لبشرتك



لمنقوع اللبان الكثير من الفوائد على البشرة، وأبرزها تقويته وتعزيزه للبشرة وتوحيد لونها ومساعدته بشكلٍ بسيط في علاج اضطرابات البشرة، مثل الأكزيما والالتهابات الفطريّة، إضافةً إلى تأخير شيخوخة البشرة عن طريق تعزيز إنتاج الكولاجين فيها، بالإضافة لتجديد خلايا الجلد، ومحافظته على البشرة بشكل مشدودة وناعم وصحيّ؛ وذلك لأنّ منقوع لبان الذّكر غنيّ بمضادات الأكسدة ومضادات الالتهابات، كما يحتوي زيت لبان الذّكر على العديد من الخصائص التي يمكن الاستفادة منْها عنْد وضعه على البشرة، ومنها التّخلّص من النّدوب التي تتركها العمليات الجراحيّة، بالإضافة لآثار حبّ الشّباب، وتجاعيد الجلد وتجديد خلايا البشرة، والتّخلّص من الخطوط الرّفيعة والتّجاعيد، إلى جانب تقويّة الأظافر الرقيقة والهشّة والضّعيفة، ويساعد اللبان على تنظّيف الجروح والخدوش ويعجّل بشفائها دون أنْ تُترك ندبة وراءها، مع التّخفيف من التّورّم النّاجم عن لدغات الحشرات، وتسريع شفائها، وتنعيم البشرة، وذلك من خلال الاستخدام المنتظم لمياه أزهار لبان الذّكر.

تابعي المزيد: ارتداء الماسك بشكل يومي... مشاكل وحلول من الدكتور روي مطران



طريقة تحضير مشروب منقوع لبان الذكر

جربي مشروب منقوع لبان الذكر



يمكن الحصول على الفوائد الفعّالة من اللّبان الذّكر عن طريق شُرْب منقوعه، ولتحضيره يمكنك وضع كيس واحد من اللّبان في وعاء، ويُغلى الماء المُقطر، ويُسكب فوق اللبان حتى يمتلئ الوعاء، ثم يغطّى الوعاء باستخدام طبق زجاجي أو منشفة، ويُترك ليلةً كاملة، ثم تشرب كمية قليلة من مياه منقوع اللّبان خلال اليوم، ويُوصى بشربها ببطءٍ إن كانت تلك المرة الأولى لتجربتها.

Advertisements



تحضير اللبان للتخلص من الجفاف والتجاعيد

اللبان للتخلص من الجفاف والتجاعيد



يعمل هذا المزيج على ترطيب البشرة وإزالة أعراض جفافها، بالإضافة إلى شد البشرة وتقليل الخطوط الرفيعة والتجاعيد حول العينين، ولعمل هذه الخلطة، أذيبي ربع كوب من زيت جوز الهند، وأضيفي إليه ملعقة كبيرة من شمع العسل وربع كوب من زيت الأفوكادو وعشر قطرات من زيت اللبان وعشر قطرات من زيت المر وخمس قطرات من زيت خشب الصندل، واخلطيهم جيدًا، ثم ضعي الخليط حول العينين، ودلكيه لمدّة دقيقة، ويمكن تطبيقه على الوجه بالكامل، واتركيه على البشرة لساعاتٍ قليلة كحد أدنى، أو لليلةٍ كاملةٍ، ومن ثَمَّ قومي بمسحه باستخدام مناديل الوجه المبلّلة في حالة وضعه لساعاتٍ قليلةٍ، أما لو تركتِه لليلة كاملة فقومي بشطفه، واستعملي وعاءً مُحْكم الإغلاق لتخزين الخليط المتبقّي، ويمكنك وضع هذا المزيج كلّ ليلة قبل النّوم.



طريقة استخدام اللبان لتقشير البشرة

اللبان لتقشير البشرة



تُعتبر هذه الخلطة مقشِّرًا طبيعيًا لبشرة الجسم، ويُستخدم فيها زيت لبان الذّكر لمساهمته في علاج جروح البشرة والحصول على بشرةٍ نظيفة المسام، ولتحضير المزيج يمكنكِ إحضار نصف كوب من الشوفان غير المطبوخ ونصف كوب سكر بني مع نصف كوب عسل طبيعي وربع كوب من زيت الجوجوبا مع أربع قطرات من زيت لبان الذكر وقطرتين من الخزامى وأربع قطرات من زيت إبرة الراعي المعروفة بالغرنوقي، وتُطحن المكوّنات الجافة؛ للحصول على مسحوقٍ ناعمٍ، ثم تُمزج المكوّنات السّائلة مع المسحوق، وتُمزج بقيّة المكوّنات للحصول على معجونٍ خَشِنٍ، وتُنظّف البشرة، ثم يتم توزيع المعجون عليها، ويدلّك بلطفٍ باستخدام الأصابع وتُحرّك بحركاتٍ دائريّة، ويتمُّ الاستمرار بالتّدليك بلطفٍ لمدّة 5-10 دقائق لتقشير الوجه، حيث يحتاج كل جزءٍ مدة دقيقة لدقيقتين، ثم يُغسل بالماء الفاتر، وتُكرّر الخلطة مرّتين في الأسبوع.

تابعي المزيد: تبييض وشد البشرة بأقوى الخلطات المغربية