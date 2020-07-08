خلطة المحلب وزيت الزيتون للشعر..نتائج مبهرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 8 يوليو 2020 10:43 مساءً - للمحلب فوائد عديدة لجمال الشعر، وهو نبات شجري دائم الخضرة ينتشر بكثرة في المناطق معتدلة المناخ، وذلك لأنّه لا يتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويعتبر من أهم العناصر الطبيعية المستخدمة في علاج مشاكل الشعر المختلفة، حيث يحتوي على الكثير من الفيتامينات، ومن أفضل الخلطات المستخدمة لجمال الشعر خلطة المحلب وزيت الزيتون، فتعرفي عليها.

فوائد المحلب وزيت الزيتون للشعر

فوائد المحلب وزيت الزيتون للشعر



يعمل المحلب على تنعيم الشعر وتكثيفه، كما يُعزز نمو الشعر بشكل سريع، إضافةً إلى تقويته وجعله أكثر نعومة ولمعانًا، ويساعد المحلب أيضًا على حماية الشعر من التساقط والتقصف اللذين يعتبران من أكثر المشاكل الشائعة للشعر، ويُفقِدان المرأة ثقتها بنفسها، ويقللان من جمالها.

كما يعتبر المحلب مرطبًا طبيعيًّا للشعر، حيث يحميه من الجفاف ويمنحه رائحة زكية، كونه يحتوي على فيتامين ج، وفيتامين أ، ونسبة كبيرة من الأحماض والمعادن، مثل النحاس والحديد.

وهناك العديد من الفوائد التي يحملها زيت الزيتون لشعرك، أهمها ترطيب الشعر بعمق وتكثيفه، وعلاج مشاكل الشعر بعد الصبغة، كما يساعد على تخليص الشعر من القمل والقشرة، ويحفز نمو الشعر وإيقاف تساقطه، ومكافحة التقصف، بالإضافة إلى تخفيف هيشان الشعر بشكل ملحوظ.

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خلطة المحلب وزيت الزيتون الشائعة

خلطة المحلب وزيت الزيتون الشائعة



لتطبيق خلطة المحلب وزيت الزيتون السحرية على الشعر يمكنكِ وضع ملعقة كبيرة من المحلب مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون في وعاء مناسب، وخلطهما جيدًا للحصول على خليط متجانس، ومن ثمَّ ضعيه على الشعر لمدة لا تزيد عن ربع ساعة، ثم اغسليه جيدًا بالماء الفاتر، ويمكن تكرار هذه الخلطة مرتين أسبوعيًّا للحصول على النتائج المطلوبة وفي أسرع وقت ممكن.



الخلطة الثانية للمحلب وزيت الزيتون

الخلطة الثانية للمحلب وزيت الزيتون



لتطويل الشعر يمكن الاستفادة من المحلب من خلال وضع 3 ملاعق كبيرة من الحناء المطحونة طحنًا ناعمًا، ونصف كوب صغير من المحلب المطحون، ومقدار فنجان صغير من حبَّة البركة في وعاء عميق، وتحريك جميع المكوّنات مع بعضها جيدًا، ومن ثمَّ إضافة نصف علبة من اللبن وملعقة كبيرة من مسحوق القرنفل، وملعقة كبيرة من خلّ التفاح الطبيعيّ، وملعقة من زيت الزيتون، وملعقة من العسل وبيضة، وخلط جميع المكوّنات مع بعضها جيدًا، وإضافة كمية قليلة من الماء إليها، والبدء في العجن باستخدام اليد، ومن ثمَّ طبقي المزيج على الشعر مع التدليك بشكل دائري، واتركيه لمدة ساعتين، وبعدها يمكنكِ غسله بالماء الفاتر والشامبو المناسب لكِ

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