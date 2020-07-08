بعد أيام من رحيلها.. نادية الجندي تتذكر رجاء الجداوي: "محدش هيحل مكانك"

علاقات و مجتمع

لازالت حالة الحزن تخيم على الوسط الفني، لرحيل الفنانة رجاء الجداوي، التي تربطها علاقة صداقة قوية، بالكثير من الفنانين.

ورغم مرور 3 أيام على رحيل "الجداوي"، إلا أن الكثير من أصدقائها، لازالوا يتذكرونها، ومنهم الفنانة نادية الجندي، التي نشرت صورة عبر حسابها الرسمي على تطبيق إنستجرام، من إحدى السهرات التي كانت تجمعهما في منزلها.

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وعلقت "الجندي" على الصورة قائلة: "رجاء الجداوي.. كنت مجمعانا دايمًا على حب محدش حيعرف يحل مكانك.. الله يرحمك.. ويصبرنا على فراقك، ويصبر بنتها وحفيدتها وكل أصدقاءها ومحبيها، نسألكم الدعاء".

يذكر أن الفنانة رجاء الجداوي، رحلت بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد، دام إلى 43 يومًا، تسبب في تليف الرئتين وهبوط في الدورة الدموية، أدى إلى توقف عضلة القلب.