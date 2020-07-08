فيديو وصور.. حاربت السرطان والاكتئاب.. من هي الفنانة ميريت عمر الحريري

علاقات و مجتمع

أثارت الفنانة ميريت عمر الحريري، أمس، موجة من التعاطف معها بعد حديث من القلب، قالت خلاله إنها عانت من السرطان، وحاربت الاكتئاب، كما روت كواليس بدايتها الفنية، ورفض والدها مساعدتها.

ويقدم موقع "هن"، أبرز المعلومات عن ميريت عمر الحريري.

- هي ميريت عمر محمد صالح الحريري ولدت في 17 مايو 1961.

- درست التاريخ بكلية الآداب جامعة الإسكندرية.

- تزوجت ميريت مبكرا وأنجبت أطفالا ما تسبب في تأخر عملها الفني.

- كانت في البداية مع رغبتها في العمل بمجال التصوير والإخراج ولكن والدها رفض المساعدة.

- قال لها عمر الحريري حينها، "عليكِ بالدراسة أولا.. وأن تشقي طريقك بنفسك كما فعلت".

- عملت ميريت موظفة في شركة، وكانت تعتني بأطفالها فقط.

- ظلت سنين طويلة بعيدة عن الأضواء دون أن تنسى حلمها حتى بلغت 59 عاما وبدأت في المشاركة بالأعمال الفنية.

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- استمعت ميريت لنصيحة والدها وشاركت في ورش عمل فنية هي "ورشة ستوديو الممثل" حسام داغر 2018، و"ورشة ستوديو الممثل" إعداد ممثل حسام داغر 2019، و"ورشة نقابة المهن التمثيلية" تدريب علي خليفة، ومحمد عبدالهادي 2019.

- بعد عدة محاولات وكثير من الكاستنج، بدأت ميريت بأدوار صغيرة في عدة أعمال درامية.

- شاركت في العديد من الأعمال التليفزيونية والإعلانات.

- أعمالها في 2020، هي مسلسل "جمع سالم"، و"خيانة عهد"، و"شاهد عيان"، وفيلم "ديدو" الذي لم يعرض بعد.

- قالت "ميريت" عن بدايتها في الفن "مشاهد صغيرة بس اتعلمت منها كتير، وأدتني خبرة، وأستاذ سمير صبري قالي كفاية ورش وانزلي اشتغلي، ده اللي هيديكي الخبرة الحقيقية".

- عانت ميريت من السرطان، وقالت عنه "خدت الصدمة لوحدي، ومعرفتش ولادي لحد ما بدأت أخد الإجراءات، مكنتش عايزة حد يطبطب عليا، ولا يقولي ده مرض خبيث"، وكانت تنتهي من جلسة الكيماوي إلى ورشة التمثيل.

- هكذا حاربت ميريت الاكتئاب بعد إصابتها بالسرطان، فكانت تشغل وقتها بالعمل بعيدا عن الانخراط في دوامة السرطان.

- آخر ظهور لها كان في خطوبة نجلها حفيد عمر الحريري.

- تعمل ميريت الحريري حاليا على عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها الفترة القادمة.