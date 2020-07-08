زواج الصالونات بيعيش أكتر.. كيف ترى فايزة واصف الحب والحياة الزوجية؟

علاقات و مجتمع

قالت المذيعة فايزة واصف، إنها تفضل زواج الصالونات عن الحب، "يسهم في نجاح الحياة الزوجية ويعيش طويلًا".

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وأضافت "فايزة"، لـ"الوطن" أنها دخلت قفص الزوجية عن طريق زواج صالونات، متحدثة عن زوجا "كان رجلًا محترمًا للغاية مفيش زيه في الدنيا، ولم يتدخل في عملي إطلاقًا، وكان ينفق هو على المنزل، وأنا أحتفظ براتبي لنفسي".

وبسؤالها عن كونها مذيعة ولا تتزوج عن حب، أجابت "فايزة": "من وجهة نظري أن الزواج القائم عن الحب دائمًا يفشل، لأن مجرد ما الرجل يتملك المرأة التي يحبها (خلاص بقى)، ولكن زواج الصالونات بيعيش أكتر، وفي النهاية الست الشاطرة تستطيع الحفاظ على بيتها".

وعن الطريقة التي اتبعتها في حياتها للحفاظ على زواجها، قالت "كان اختياري جيدًا، وحاليًا هناك ارتفاع في نسب الطلاق، لأن هناك رغبة في الزواج من أجل الزواج فقط، دون أن يكون هناك تدقيق في الاختيار يجعل الحياة تستمر، واستمر زواجي نحو 40 عامًا، رغم من أني مش ست بيت شاطرة".

وأكملت: "لم أتزوج إلا عندما وجدت الرجل الذي يقول (مش مهم الست تدخل المطبخ)، وحتى الآن هناك من يتولى مهمة إعداد الطعام، ولم أحاول ولا مرة أن أفعل ذلك بنفسي لأني (مش بحب المطبخ)، وكنت فتاة وحيدة إلى جانب 3 أشقاء من الذكور، والتربية لها دخل في ذلك".