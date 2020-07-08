جنات تعلن حملها بعد عام من إنجاب طفلتها الأولى

ماما

فاجأت الفنانة المغربية جنات، متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإعلان حملها، بعد مرور عام، على ولادة طفلتها الأولى من زوجها المحامي محمد نعمان.

ونشرت الفنانة المغربية، صورتها على متن مركب في عرض البحر، مرتدية فستانا فضفاضا يظهر حملها، مع قبعة متوسطة الحجم، ينسدل منها شعر إنسيابي، فضلا عن نظارة شمسية، معلقة باللغة العربية والإنجليزية: "افتقدكم يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذة الفترة الصعبة علينا بخير.. خذوا حذركم"، مرفقة هاشتاج "جنات" و"حمل".

وأنهالت تسجيلات الإعجاب والتعليقات على جنات، لتهنئتها والدعاء لها من متابعيها وزملائها في المجال الفني، أبرزهم: الفنانة أيتن عامر، والموسيقي شادي شامل.

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جنات ترزق بمولودتها الأولى: "اسمها جنات"

وفي مايو من العام الماضي، رزقت المطربة المغربية جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، مقرران تسميتها "جنات".

وكانت مصادر مقربة من الفنانة المغربية، كشفت لـ"هن"، حينها أن "نعمان" قرر تسمية ابنته "جنات"، حبًا في زوجته وشريكة حياته.