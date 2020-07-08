ماما
فاجأت الفنانة المغربية جنات، متابعيها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بإعلان حملها، بعد مرور عام، على ولادة طفلتها الأولى من زوجها المحامي محمد نعمان.
ونشرت الفنانة المغربية، صورتها على متن مركب في عرض البحر، مرتدية فستانا فضفاضا يظهر حملها، مع قبعة متوسطة الحجم، ينسدل منها شعر إنسيابي، فضلا عن نظارة شمسية، معلقة باللغة العربية والإنجليزية: "افتقدكم يا أصدقائي.. أتمنى أن تمر هذة الفترة الصعبة علينا بخير.. خذوا حذركم"، مرفقة هاشتاج "جنات" و"حمل".
وأنهالت تسجيلات الإعجاب والتعليقات على جنات، لتهنئتها والدعاء لها من متابعيها وزملائها في المجال الفني، أبرزهم: الفنانة أيتن عامر، والموسيقي شادي شامل.
جنات ترزق بمولودتها الأولى: "اسمها جنات"
وفي مايو من العام الماضي، رزقت المطربة المغربية جنات بابنتها الأولى من زوجها المحامي المصري محمد عثمان نعمان، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمدينة الشيخ زايد في مدينة السادس من أكتوبر، مقرران تسميتها "جنات".
وكانت مصادر مقربة من الفنانة المغربية، كشفت لـ"هن"، حينها أن "نعمان" قرر تسمية ابنته "جنات"، حبًا في زوجته وشريكة حياته.
كانت هذه تفاصيل خبر جنات تعلن حملها بعد عام من إنجاب طفلتها الأولى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.