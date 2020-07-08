علاقات و مجتمع

"لما عرفت إن عندي سرطان اعتبرت إن ربنا بعتلي هدية، وأن ربنا بيحبني"، بهذه العبارة بدأت ميريت ابنة الفنان الراحل عمر الحريري، حديثها مع الإعلامي حسام المراغي، في برنامج "شارع النهار" على قناة "النهار"، موضحة كيفية اكتشافها المرض وطريقة تعاملها معه. Advertisements وقالت ميريت، "خدت الصدمة لوحدي، ومعرفتش ولادي لحد ما بدأت أخد الإجراءات، مكنتش عايزة حد يطبطب عليا، ولا يقولي ده مرض خبيث.. احنا اللي خبثاء، إحنا اللي بنعمل الوحش، كنت راضية بأي حاجة هتحصل"، وتابعت ابنة الفنان الراحل، "المرض ده بييجي بسبب تروما عصبية، كل أجسامنا فيها خلايا سرطانية". /3561253260570998" data-show-text="true" data-width=""> احنا اللي خبثا مفيش مرض خبيث.. ميريت بنت العظيم عمر الحريري تحكي تفاصيل إصابتها بالسرطان و تحقيق حلمها في سن ال٦٠ #شارع_النهار مع #حسام_المراغيPosted by ‎Hossam Elmaraghy - حسام المراغي‎ on Tuesday, July 7, 2020

ووجهت ابنة الفنان الراحل نصيحة للجمهور، قائلةً: "بنصح الناس لا تصارع الحياة هي سهلة جدًا، ربنا قالنا وبشر الصابرين، كنت باخد جلسة الكيماوي وخلال أول 3 أيام بتكون حرارتي عالية ومصاحبة بالقئ، وبعدها بنزل أروح ورشة التمثيل".

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كانت هذه تفاصيل خبر ابنة الفنان عمر الحريري عن إصابتها بالسرطان: كان هدية من ربنا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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