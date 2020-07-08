شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن إنماء وتكثيف الحواجب ليس بالأمر السهل تماماً، خاصةً مع الفتيات التي تمتلك حواجب رفيعة بفراغات واسعة، إلا أن العديد من طرق تكثيف الحواجب بإمكانها منحك حواجب كثيفة وإطلالة جريئة.

ويستعرض هذا المقال طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها:

– افقسي بيضة وافصلي الصفار عن البياض.

– اخفقي صفار البيض حتى تحصل على لزوجة قوية.

Advertisements

– ضعيه على الحاجب عن طريق قطعة قطن.

– دعيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم أغسليه بالماء البارد.

– استخدمي هذا العلاج البروتيني مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع حتى تتحسن ويصبح الشعر أفضل.