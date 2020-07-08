لايف ستايل

طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها

0 نشر
شيم 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - إن إنماء وتكثيف الحواجب ليس بالأمر السهل تماماً، خاصةً مع الفتيات التي تمتلك حواجب رفيعة بفراغات واسعة، إلا أن العديد من طرق تكثيف الحواجب بإمكانها منحك حواجب كثيفة وإطلالة جريئة.

ويستعرض هذا المقال طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها:

– افقسي بيضة وافصلي الصفار عن البياض.

– اخفقي صفار البيض حتى تحصل على لزوجة قوية.

Advertisements

– ضعيه على الحاجب عن طريق قطعة قطن.

– دعيه لمدة 15 إلى 20 دقيقة ثم أغسليه بالماء البارد.

– استخدمي هذا العلاج البروتيني مرة واحدة أو مرتين في الأسبوع حتى تتحسن ويصبح الشعر أفضل.

تابعنا


         
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طريقة استخدام صفار البيض لزيادة سماكة الحواجب وتكثيفها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الإمارات نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا