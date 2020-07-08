محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- كريم حسن: يواصل فيروس كورونا المستجد حصد أرواح بعض المشاهير حول العالم من مجالات مختلفة، كالفن والرياضة والسياسة، فلم تكن الفنانة رجاء الجداوي الشخصية العامة الأولى التي لقت حتفها إثر الإصابة بالعدوى الفيروسية. لقراءة المزيد..اضغط هنا

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رجاء الجداوي ليست الأولى.. 8 مشاهير رحلوا عن عالمنا بسبب كورونا (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.