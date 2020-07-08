المانجو تعزز المناعة وتمدك بـ8 فوائد أخرى.. واستشاري يحذر 5 فئات من تناولها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

المانجو من الفواكه التي تنتشر في فصل الصيف ويفضل الكثيرون تناولها، وبالإضافة إلى مذاقها الرائع تمتلك العديد من الفوائد الصحية، ولكن هناك مجموعة من الأشخاص يجب عليهم تجنبها، كما أورد موقع " timesofindia".

الفوائد الصحية:

- مكافحة السرطان:

كونها غنية بمضادات الأكسدة مثل الكيرسيتين، والفيسيتين، والأيزوكسيترتين، والأستراجالي، كل هذه الخصائص تحمي الجسم من الإصابة بسرطانات "الثدي والقولون والبروستاتا والدم".

- الحفاظ على مستوى الكوليسترول:

تحتوي المانجو على نسبة عالية من فيتامين ج والألياف والبكتين، ما يجعلها فاكهة مثالية تساعد في التحكم في ارتفاع مستوى الكوليسترول.

- تنظيف البشرة:

فائدة أخرى لأكل المانجو هي أنها تساعد على تنظيف البشرة، وتعالج المسام وتعطي توهجا لبشرتك.

- تنظيم عملية الهضم:

لأنها غنية بالألياف ما يجعل لها دور كبير في تنظيم عمل الجهاز الهضمي والوقاية من الإمساك والبواسير، بالإضافة إلى أنه يوجد في المانجو إنزيمات تساعد على تهدئة المعدة وآلامها.

- فقدان الوزن:

بما أن المانجو تحتوي على الكثير من الفيتامينات والعناصر الغذائية الأساسية، فإن تناول ثمرة واحدة يجعلك تشعر بالشبع، ما يعزز وظيفة الجهاز الهضمي ويحرق السعرات الحرارية غير المرغوب فيها من الجسم، وهذا بدوره يساعد على فقدان الوزن الزائد.

- صحة البصر:

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يحتوي المانجو أيضا على فيتامين أ، ما يجعلها فاكهة مثالية لتحسين البصر، كما يمنع جفاف العين.

- ضربة الشمس:

أثناء الشعور بالحر وفى حالات ضربة الشمس، يمكن لكوب من عصير المانجو البارد أن يقي من ضربات الشمس.

- تقوية جهاز المناعة:

تحتوي أيضا على فيتاميني "ج" و"أ" وأنواع مختلفة أخرى من الكاروتينات، كل هذه العناصر الغذائية الأساسية مفيدة لجهازك المناعي وتحافظ عليه قويا وصحيا.

- مقشر للجسم:

بصرف النظر عن الأكل، فإن تطبيق المانجو على جسمك يمنحك بشرة أكثر نعومة، لذا يمكنك عمل معجون بهرس المانجو وإضافة العسل والحليب إليه، ثم قومي بالتدليك بلطف واتركيه لمدة 10-15 دقيقة ثم اغسليه للحصول على بشرة رائعة.

وإلى هنا، يؤكد الدكتور سيد حماد استشاري التغذية بالمعهد القومي للتغذية، لـ"الخليج 365"، أن هناك مجموعة من الأشخاص يجب عليهم تجنب تناولها، حفاظا على صحتهم، وهم:

- مرضى الكلى، لأنها من الفواكه الغنية بأملاح الأوكزيلات، التي تجعلهم عرض للإصابة بالحصوات.

- مرضى حساسية المانجو، لأن تناولها يتسبب لهم في الإصابة بالطفح الجلدي واحتقان الأنف.

- مرضى الضغط، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، ما يؤدي إلى الارتفاع المفاجئ لضغط الدم.

- مرضى السكر، لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات، ما يؤدي إلى ارتفاع مستوى الجلوكوز بالدم.

- مرضى الكبد، لاحتوائها على نسبة عالية من الأملاح، ما يؤدي إلى تخزين السوائل داخل الجسم، وبالتالي يسبب تورم مناطق متفرقة بأجسادهم.