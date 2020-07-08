بعضها يقوي المناعة.. فوائد مذهلة عند جمع هذه الأطعمة وتناولها معا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الأطعمة والمشروبات الجيدة في حد ذاتها، ولكن تناولها مع أنواع أخرى يزيد من قيمتها الغذائية وفوائدها.

لذا جمعنا لكم بعض من تلك الأطعمة التي يمكن أن تجمع بينهم وتناولها معا، وفقا لما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- التفاح والشوكولاتة الداكنة:

يمكن للإنزيم الكاتيكين الموجود في التفاح، والكيرسيتين المضاد للأكسدة أن يفعلا العجائب معا من خلال تعزيز المناعة، وتحفيز نشاط الدماغ، وتحسين القلب والأوعية الدموية، وتقليل خطر الإصابة بالسرطان.

2- دقيق الشوفان وعصير البرتقال الطازج:

يعد دقيق الشوفان وعصير البرتقال مصادر ممتازة للفينولات، هذا يعني أنها تحسن الجهاز الهضمي وتساعد على تطهير الجسم من النفايات والمواد السامة.

3- الطماطم والكبدة:

يمكن أن يؤدي نقص الحديد في الجسم إلى الشعور بالضيق والتعب المزمن وانخفاض معدل التمثيل الغذائي ومشاكل في القلب والأوعية الدموية، ومع ذلك، لا يمكن امتصاص الحديد الموجود في الكبد جيدا دون فيتامين سي، الموجود في الطماطم، لأنها تحتوي على حمض الأسكوربيك.

4- الطماطم وزيت الزيتون:

Advertisements

يساعد إضافة زيت الزيتون إلى الطماطم، على تعزيز قدرة الجسم على امتصاص أحماض أوميجا 3 وأوميجا 6 الدهنية.

5- البقدونس والليمون:

تناول البقدونس مع الحمضيات، يساعد على تحسين الحديد الموجود في الخضروات، ما يؤدي إلى امتصاص فيتامين سي في مجرى الدم، ويعتبر هذا الفيتامين مسؤول عن تقوية جهاز المناعة وتحسين التمثيل الغذائي.

6- التفاح والتوت الأحمر:

يساعد تناول التفاح مع التوت الأحمر من تعزيز مفعول المواد المضادة للأكسدة في كل منها، ما يؤدي إلى زيادة القدرة على محاربة ومكافحة الأمراض.

7- الأفوكادو والسبانخ:

تحتوي السبانخ على فيتامين أ، لكن هذه المكونات سيكون لها تأثيرات كبيرة على صحتنا عند دمجها مع الدهون النباتية المفيدة الموجودة في الأفوكادو.

8- الشاي الأخضر والليمون:

يعد شرب الشاي الأخضر بالليمون طريقة رائعة لإرواء العطش وتجديد الطاقة، حيث يحتوي الشاي الأخضر على مادة الكاتيكين المسؤولة عن تقوية الجهاز المناعي، وعند إضافة الليمون، فإن فيتامين سي سيزيد من تأثير الشاي عدة مرات.