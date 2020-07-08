"الصحة العالمية" تعترف بانتقال كورونا عبر الهواء.. كيف تقي نفسك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نور إبراهيم:

قدّم 239 عالما من 32 دولة مختلفة لمنظمة الصحة العالمية أدلة على أن فيروس كورونا ينتقل عبر الهواء، ما يؤدي إلى انتشار العدوى بكل مكان حتى في العمل والمنزل.

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، أن الفيروس ينتشر بالأخص في الأماكن المزدحمة وذات التهوية الرديئة، لذا ينصح بارتداء الكمامة في كل مكان، والحرص على التباعد الاجتماعي.

وأشارت الصحيفة إلى أن منظمة الصحة العالمية رفضت أن تأخذ بكلام العلماء وزعمت أن الفيروس يخرج من خلال رزاز المصاب، وبعدها يسقط على الأرض ولا ينتقل في الهواء.

وطلب العلماء من المنظمة أن تُعدّل إرشاداتها بشأن طرق انتقال الفيروس، لكنها ترى أن الأدلة تحتاج لمزيد من الأبحاث، وسينشر العلماء نتائج أبحاثهم ودراساتهم في مجلة علمية الأسبوع المقبل.

وقالت الدكتورة بينيديتا أليجرانزي ، المديرة التقنية للسيطرة على عدوى فيروس كورونا في منظمة الصحة العالمية، إن هناك أدلة على انتقال الفيروس في الهواء لكنها تحتاج إلى العديد من الدراسات، وأن انتقال الفيروس في الهواء يمكن أن يحدث في الأماكن العامة والمزدحمة.

كما تحدث 20 عالما مع مسؤولين بمنظمة الصحة وذكروا أن الفيروس ينتقل في الهواء ويصيب الأشخاص عند استنشاقه.

وبعد انتشار الأدلة وازدياد عدد العلماء واعترافهم بأن كورونا ينتشر عبر الهواء، قررت المنظمة أمس الثلاثاء، العدول عن إرشاداتها السابقة، بعد ظهور أدلة جديدة.

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وذكرت المنظمة أن كورونا ينتشر أيضا عن طريق الجسيمات الدقيقة المعلقة في الهواء، ويزداد انتشارًا في الأماكن المزدحمة أو المغلقة أو سيئة التهوية.

وقال أحد العلماء ويدعى بنجامين كولينج من جامعة هونج كونج لشبكة "بي بي سي"، إن هذه النتيجة لها جوانب مهمة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وأهمها طرق الوقاية من انتشار الفيروس في الهواء وهي:

1- الحرص على تهوية الأماكن باستمرار.

أكدت الدراسات التي أجراها باحثين من جامهة ووهان الصينية على أن فيروس كورونا يتخذ من الأماكن المغلقة وسيئة التهوية بيئة للعيش والتكاثر فيها.

2- ارتداء الكمامة بشكل دائم.

إذ تقي من حمل الفيروس بنسبة كبيرة بشرط أن تكون فعالة ضد أجسام الفيروس.

3- عدم التواجد في الازدحام لفترة طويلة.

التواجد في الأماكن المزدحمة يسهل من انتشار الفيروس خاصًة إذا تواجدت فيه لفترة طويلة، فمن الممكن أن يكون في الازدحام أشخاص مصابة.