دراسة جديدة تكشف: هذا الطقس يساعد على انتشار فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت – نور إبراهيم:

أكدت دراسة حديثة، أن درجات الحرارة المنخفضة في الشتاء تزيد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وجد الباحثون ارتباطا كبيرا بين البلدان التي كان طقسها باردا وارتفاع عدد حالات الإصابة، والتي تمثلت في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، وبناءً عليه قرروا أن درجات الحرارة المرتفعة يمكن أن تساهم في القضاء على الفيروس، بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجمع الباحثان الكيميائيان تشاندي مانديال من جامعة راجستان المركزية، وماهافير سينغ بانوار من جامعة باناراس هندو، في الدراسة التي أجراها، بيانات من أواخر مارس إلى منتصف أبريل، ووجدوا أن البلدان ذات خطوط العرض المرتفعة أي الأكثر برودة كانت أكثر عرضة للإصابة بأعداد كبيرة بكورونا، وأن الأماكن الأكثر دفئًا كان عدد حالاتها قليل.

Advertisements

وأكد الباحثون أن كل هذه الملاحظات تشير إلى أن درجة الحرارة المنخفضة قد تكون عامل خطر لحالات كورونا، وأن طقس الصيف يقضي على الفيروس، بسبب أشعة الشمس فوق البنفسجية التي تقضي على أمراض الجهاز التنفسي.

وقال البروفيسور مايكل وارد، عالم الأوبئة في كلية العلوم البيطرية بجامعة سيدني، إن الفيروس يتفاعل مع الرطوبة ودرجات الحرارة، وهو ما يثير قلق في أمريكا الجنوبية الفترة المقبلة لأن طقسها يكون أقل رطوبة، وفقًا لـ"واشنطن بوست".

وقال بوب سكولز ، أستاذ علم بيئة النظم في معهد التغيير العالمي بجامعة Witwatersrand في جوهانسبرج، إن العوامل المناخية تؤثر على كيفية عمل أجسامنا ومدى قابليتها للتأثر بسبب تكوين المخاط في الأنف الأمر الذي يشجع على استنشاق القطرات المصابة أثناء نزلات البرد والأنفلونزا.