مع ارتفاع الحرارة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الثوم في المنزل

مطبخ
تبحث العديد من ربات البيوت، عن وصفة سهلة وسريعة لتخزين الثوم في المنزل، في ظل ارتفاع درجة الحرارة والتي قد تتسبب في تلف الأطعمة.
وفيما يلي طريقة تخزين الثوم في المنزل، بحسب ما ذكرته الشيف نجلاء الشرشابي، مقدمة برنامج على شاشة "سي بي سي السفرة".
مقادير وصفة تخزين الثوم
ثوم أخضر
فلفل أحمر رومى
ملح
فلفل أخضر حار
زيت
طريقة تخزين الثوم
- إزالة القشرة الخارجية الخاصة برأس الثوم الأخضر.
- يجب خلط الثوم والزيت.
- إضافة الفلفل الرومى الأحمر والفلفل الأخضر الحار إلى الخليط السابق.
- إضافة الملح إلى الخليط.
- وضع الخليط في برطمانات زجاجية مغلقة، وإدخالهم في الفريزر، استعدادا لاستخدامه لاحقا.
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