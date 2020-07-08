شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح هامة يجب تطبيقها قبل استخدام المكياج على البشرة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يساعد الإعداد الجيد للبشرة على استرخاء عضلات الوجه وتفتيح مسام البشرة، مما يجعل مكياجك أفضل لطلة متألقة.

ويستعرض هذا المقال بعض النصائح الهامة الواجب تطبيقها قبل استخدام المكياج على البشرة:

– في حالة البشرة الجافة، اختاري منظفات البشرة التي تساعد على ترطيب البشرة مع شد ترهلاتها. الأنسب لذلك، هي منظفات البشرة ذات القاعدة الكريمية. وبالنسبة للبشرة الدهنية، اختاري المنظفات اللطيفة الخالية من الزيوت. أما في حالة البشرة الحساسة، اختاري منظف لطيف. للبشرة المعرضة لحب الشباب، اختاري المنظفات التي تحتوي على حمض السالسليك.

– احرصي دائمًا على إزالة المكياج قبل الذهاب للنوم في كل ليلة. فقد يصعب عليك تنظيف البشرة في الصباح التالي، عند عدم قيامك بإزالة المكياج. عند تنظيف البشرة ركزي جيدًا على منطقة العين، استخدمي مزيل للمكياج يساعد على التخلص من بقايا الكحل، الماسكارا وظل الجفون.

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– اتبعي روتين العناية بالبشرة اليومي بانتظام، فهي من أفضل الوسائل الطبيعية للحفاظ على ترطيب البشرة وإنعاشها. فيساعد ذلك على الحفاظ على حيوية البشرة وتجنب التجاعيد المبكرة.

– استخدمي الكريم الواقي من الشمس على البشرة قبل الخروج من المنزل بـ 30 دقيقة على الأقل.

– بعد الانتهاء من ترطيب البشرة واستخدام الكريم الواقي من الشمس، انتظري لمدة 10-15 دقيقة قبل وضع المكياج على البشرة.