شكرا لقرائتكم خبر عن لكارهي الرجيم المعتاد.. إليكم طريقة اتباع “حمية الموز” والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتحدث كثيرون عن أحدث أنواع الحميات الغذائية التي نشأت في اليابان عام 2008 والتي يجب تجربتها حسب قول البعض وهي حمية الموز.

أهم ما يميز حمية الموز أنها سريع المفعول كما أنها تعتبر خالية من التوتر وبالتالي تكون حلماً لكل كارهي الرجيم المعتاد.

وينصح الخبراء بعدم شرب كمية كبيرة من المياه لأن الموز يحتوي على 70% من الماء الذي يحتاجه الجسم .

كما يساعد هذا النظام على خسارة الوزن، حيث يحتوي الموز على إنزيمات تحفز الهضم، كما أنه يُعد مصدراً غنياً بالنشا بما يمنحك الشعور بالشبع حيث تعتبر الألياف قابلة للذوبان ويحتوي على سعرات حرارية أقل.

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وحتى تقوم باتباع ريجيم الموز بشكل صحيح عليك تناول موزتين متوسطتي الحجم مع كوب من الماء والحليب في الإفطار أما الغداء والعشاء فيمكن تناول الوجبات المعتادة ولكن مع تخفيض نسبة النشويات والدهون.

كما يمكن الالتزام ببعض القوانين الأخرى التي يأتي على رأسها عدم الأكل حتى الشبع وألا تتناول الطعام بعد الثامنة مساءً.

ومن أهم مزايا هذا النظام الغذائي أنه يفقدك الوزن دون الحاجة لممارسة الرياضة و يساعدك على أخذ قسط كافي من النوم.