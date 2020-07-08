ياسمين صبري تتألق بفستان أحمر.. ومتابعون: جورجينا الغلابة

لايف ستايل

تألقت الفنانة ياسمين صبري، في فستان أحمر اللون، شاركت به متابعيها بنشر صورتها عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

وظهرت "صبري" وهي مرتدية الفستان الملفوف، والذي يحمل اللون الأحمر، وجعلت شعرها مرفوعًا، وكانت الصورة من تصوير يوسف طايع.

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وتفاعل مع صورة ياسمين صبري، العديد من متابعيها بالتعليقات على الصورة: "جورجينا الغلابة"، "قلب القلب"، "قمر أوي"، "في جمال كدا".

ويذكر أن الفنانة ياسمين صبري، كانت آخر أعمالها مسلسل "فرصة تانية"، الذي كان من بطولتها وعرض في رمضان الماضي 2020، وشاركها عدد من الفنانين منهم الفنانة أيتن عامر، الفنانة هبة مجدي، والفنان أشرف زكي، والفنان دياب.