رئيس الوزراء الهندي أفسد الحفل.. عروسان يفترقان قبل الزفاف بأيام

علاقات و مجتمع
ذهبا معا إلى أحد المعابد في الهند للاتفاق على اللمسات الأخيرة للزفاف المقرر له بعد أيام، ولكن يبدو أن الاتفاقيات لم تسر بشكل مرضي لكل الأطراف، بعدما دار نقاش سياسي بين الحاضرين جاء فيه ذكر رئيس الوزراء الهندي.
من المفترض ألا يفسد خلاف الرأي للود قضية، ولكنه أفسد حفل زفاف يقام بعد أيام، حيث شهدت محافظة أوتار براديش واقعة غريبة من نوعها بإلغاء حفل الزفاف بعد خلاف رأي حول رئيس الوزراء الهندي.
فالعريس وهو رجل أعمال من أنصار رئيس الوزراء ناريندرا مودي، وخطب فتاة تعمل موظفة في القطاع الحكومي الهندي، وقبل وقوع الانفصال، كانت المحادثات بينهما بشكل سلس في البداية بحسب موقع "إنديا جليتز" للأخبار.
وعندما تطرق الحديث عن الوضع الاقتصادي المتردي، قالت الفتاة إن رئيس الوزراء الهندي هو السبب بينما كان الشاب من الداعمين له فحدث الخلاف واحتد النقاش واتفق الثنائي على الانفصال، وأبلغا الأسرتين بذلك وألغي حفل الزفاف.
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