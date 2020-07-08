صاروا 13 سنة.. سيرين عبدالنور تحتفل بعيد زواجها من اللبناني فريد رحمة

علاقات و مجتمع

احتفلت الفنانة سيرين عبدالنور، بعيد زواجها الـ13 عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، من خلال نشر لقطات من حفل زفافها على اللبناني فريد رحمة، في 8 يوليو عام 2007.

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وأرفقت الفنانة تعليقًا على الصور قالت خلاله، "صارو 13 سنة والعمر كله يا رب، عيد زواج سعيد،7/8/2007".

سيرين عبدالنور، مغنية وممثلة وعارضة أزياء لبنانية، اشتهرت في العالم العربي بعد إصدارها ألبومها الغنائي "ليلة من الليالي"، عام 2004، بينما كان دخولها مجال عرض الأزياء هو الباب الذي قادها إلى التمثيل والنجاح.

تزوجت "سيرين"، من اللبناني فريد رحمة في عام 2007، ولها بنت تدعى تاليا ولدت في 10 يونيو 2011 وانجبت طفلها الثاني في 17 مارس 2018 ويدعى كريستيانو .