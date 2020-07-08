شبهتها إحداهن بـ"صفية زغلول".. رضوى الشربيني تتصدر "تويتر" بسبب التحرش

علاقات و مجتمع

تصدرت الإعلامية، رضوى الشربيني، قائمة التريندات على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعدما برز دورها في محاولات دعم ضحايا التحرش، عقب واقعة الشاب الجامعي الأخيرة، المتهم بالتحرش بما يقرب من 100 فتاة.

ودونت "الشربيني" العديد من المنشورات التي أعلنت فيها دعمها ومساندتها لضحايا التحرش، كان أبرزها تكفلها بمصاريف القضايا.

وعلى الفور تفاعل الرواد عبر تطبيق التغريدات القصيرة "تويتر" يغردن مدحًا في الإعلامية، فدونت إحدى المغردات: "ست جميلة وواعية وداعمة فعلاً، هي دي نوعية الستات المشاهير اللي نحب إنها تدخل وسطنا ونستنجد بيها في لحظات زي دي وإحنا عارفين إنها مش هتخذلنا"·

وتابعت إحدى الفتيات: "رضوى الشربيني دي إنسانة عظيمة ورائعة وجميلة".

في حين وصفتها إحدى الرواد بالسيدة صفية زغلول، قائدة المرأة في ثورة 19، قائلة: "صفية زغلول 1919.. رضوى الشربيني 2020"

وتابعت آخرى:" دلوقتي أقدر أحط حالات واتس رضوى الشربيني بدون خجل".

وغردت إحدى المتابعات: "رضوى الشربيني اللي كان بيتسف عليها هي الوحيدة من المشاهير عموما اللي وقفت جنب الضحايا وبتساعدهم، فعلا إنسانة محترمة جدا".

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رضوى الشربيني تدعم ضحايا حادث التحرش

وكانت الإعلامية رضوى الشربيني، واحدة من أوائل الإعلاميات اللاتي دافعن عن حقوق ضحايا التحرش، من خلال عدة تغريدات تحث فيها على الإبلاغ عن جرائم التحرش على الفور، "‏لو أي واحدة اتحرش بيها أحمد ده ولا غيره... وخايفة منه ولا من أهله... أنا معاها وهارفع لها القضية على حسابي"،‏ واختتمت: "‏إن شاء الله الحق هينتصر يعني هينتصر".

ثم غردت الإعلامية في منشور آخر:"لكل ضحية تم التحرش بيها فىً قضية المدعو.. بلغى وماتخفيش محدش هايعرف انتى مين... الإجراءات الموجودة دلوقتىً فيها حماية كاملة ليكى ولهويتك وإحنا كلنا معاكي، وولو مش عايزه تروحي تقدري تبلغي على 15115".

وتابعت: "أنا على آتم الاستعداد أني أروح بنفسى مع أي ضحية تحرش إلى باب السيد النائب العام أو أي حتة تانية... بس أرجوكم بلغوا".