صور وفيديو.. معلومات عن الممثلة عبير بيبرس بعدما قتلت زوجها بـ"زجاجة"

علاقات و مجتمع

قتلت أمس، الفنانة الصاعدة عبير بيبرس، زوجها مستخدمة زجاجة بعد أن كسرتها وأدخلتها في جسده حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واعترفت بجريمتها في تحقيقات النيابة، وقالت إنها غير نادمة.

ويستعرض التقرير التالي أبرز المعلومات عن الفنانة عبير بيبرس.

- تبلغ من العمر 29 عاما.

- ممثلة صاعدة.

- بدأت حياتها السينمائية ببطولة فيلم روائي قصير بعنوان "كما تدين تدان".

- شاركت في مسلسل "السع وفلسع"، والسيت كوم "شلة نصابين".

- أول مشاركتها في الأفلام السينمائية هو فيلم "مشروع ميت"، شاركها التمثيل فيه الفنان أحمد الجوهري، لكنه لم يعرض في دور السينما.

- مثلها الأعلى هي سعاد حسني وتمنت أن تكون مثلها في موهبتها الشاملة.

- قالت إنها تعتمد على موهبتها فقط في التمثيل، حيث دخلت المجال الفني بالصدفة.

- لم تظهر عبير بيبرس في أعمال فنية منذ عام 2017.

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- قتلت عبير زوجها بعد زواج استمر 9 أشهر فقط.

- وقعت الجريمة في منطقة البساتين، بعد مشاجرة استمرت 3 دقائق.

- قالت عبير بحسب تحقيقات النيابة إنها عانت من العنف الأسري بسببه.

- قتلت زوجها عمرو سيد سيد عبدالله، 42 عاما، صاحب شركة.

- وجد جرح غائر بطول 7 سم في جسد المجني عليه.

- قالت الخادمة إن الزوجين كانا كثيرا الشجار من وقت لآخر، ولكنها لم تكن موجودة وقت وقوع الجريمة.

- توفي الزوج بعد الطعن بدقائق.

- غرزت عبير الزجاجة في جسد زوجها بعدما صفعها بشدة وسبها بألفاظ خدشة للحياء.

- اعترفت عبير بجريمتها قائلة، "كان يضربني كل يوم على أي حاجة، وبعد ما مات تسبب في دخولي السجن".

- حبستها النيابة 15 يوما على ذمة التحقيقات واتهمتها بالقتل العمد.