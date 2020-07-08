صور.. شيري عادل مع والدة السقا والشيف علاء الشربيني: نقول مبروك؟

علاقات و مجتمع

نشرت الفنانة شيري عادل، صورة جمعتها بالسيدة نادية والدة الفنان أحمد السقا وذلك عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتعنبر والدة أحمد السقا، قليلة الظهور سواء إعلاميا أو عبر منصات التواصل الاجتماعي، وكتبت شيري عادل في تعليقها على الصورة، "حبيبتي طنط نادية".

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وتفاعل الجمهور عبر التعليقات متسائلين عن تلك السيدة قبل أن يرد بعض المشاهير إنها والدة الفنان أحمد السقا ودعوا لها بالصحة.

وفي نفس الصورة التي التقطت بالساحل الشمالي ظهر الشيف علاء الشربيني نجل الشيف الكبير الشربيني، وجاءت التعليقات على ظهوره، "نقول مبروك؟".

يذكر أن شيري عادل أعلنت مؤخرا طلاقها من الداعية معز مسعود كما أكدت على أن علاقة صداقة طببة تجمعهما.