أحمد سعد ينضم لحملة محاربة التحرش: محدش هيقضي عليه غير الرجالة

علاقات و مجتمع

انضم الفنان أحمد سعد للحملة التي دشنها مجموعة من الفنانين والفنانات، لمناهضة جرائم العنف ضد المرأة التي تفشت خلال الأونة الآخيرة من التحرش والاغتصاب والتعدي على حريتها.

وشارك الفنان عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، منشورا قال خلاله، "محدش في الدنيا هيقضي على التحرش غير الرجالة".

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وتابع "سعد" خلال منشوره، "مش بعدم التحرش..لاء .. الناس الشرفاء كثير لكن بمساعدة الراجل ابن البلد الجدع، لما بيشوف أي ست فيه راجل، مش هنقول راجل، في ذكر بيضايقها".

وكانت العديد من الفنانات قد دعمن حملات مواقع التواصل الاجتماعي لمناهضة التحرش، من بينهن رانيا يوسف، ليلى علوي، تارا عماد، سارة عبدالرحمن، وناهد السباعي، وغيرهن.