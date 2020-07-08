الامارات | "ببجي موبايل" تعاقب 10 آلاف لاعب "غشاش" لمدة 10 سنوات

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 08 يوليو 2020 متابعة الامارت اليوم

قالت الشركة المطورة للعبة "ببجي موبايل"، إن فريق عملها لا يتسامح أبداً مع غش اللاعبين ضمن اللعبة، وتابعت في بيان لها لقد اكتشفنا من خلال تعليقات اللاعبين، أن هناك طريقة جديدة للغش وهي أن تقوم طلقة واحدة بقتل اللاعبين ثم يؤدي ذلك إلى عكس شاشاتهم مؤقتًا.

واختتمت، اتخذ فريقنا على الفور الإجراءات اللازمة وتعقّب اللاعبين الذين استخدموا أسلوب الغش هذا، وحظر فريق العمليات أكثر من 10000 لاعب لمدة 10 سنوات لعرقلة بيئة اللعبة، ولن يتساهل فريقنا مع اللاعبين الذين يستخفون ببيئة اللعبة النزيهة ويستخدمون أساليب غش كهذه. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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