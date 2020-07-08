شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من مشكلة المسام الواسعة إليكِ وصفة من 3 مكونات والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد مشكلة المسام الواسعة من المشكلات الجلدية الشائعة، ولكن يمكنكِ التخلص من تلك المشكلة المزعجة نهائياً باتباع وصفة بسيطة مكونة من 3 مكونات فقط.

كل ماتحتاجين إليه هو الليمون مع السكر وماء الورد، السكر ينقي المسام وينظفها بعمق لأنه يزيل طبقات الجلد الميت المتراكمة كما يجدد حيوية البشرة لاحتواءه على حمض الجليكوليك.

أما الليمون، فهو العلاج المثالي لمكافحة البكتيريا المسببة لحب الشباب والبقع الداكنة، ويزيل الرؤوس السوداء والبيضاء.

بينما ماء الورد فهي من المكونات الأساسية لتنظيف مسام البشرة وتصغيرها، حيث تعمل على توازن معامل حموضة الجلد pH، وتمنحكِ بشرة نقية وملمس ناعم.

مكونات

عصير نصف ليمونة

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½ ملعقة صغيرة من السكر الأبيض

ملعقة صغيرة من ماء الورد

طريقة التحضير

اخلطي ملعقة صغيرة من ماء الورد مع ½ ملعقة صغيرة من السكر الأبيض وعصير الليمون الطازج.

للاستخدام، تنظف بشرة الوجه جيداً ويستخدم الخليط الناتج لتدليك الوجه مع التركيز على أماكن المسام الواسعة كالأنف، الجبهة والذقن.

باستخدام قطعة من القطن، قومي بتدليك بشرة الوجه جيداً، ثم يترك الخليط على الوجه لمدة 15 دقيقة حتى يجف تماماً.

يشطف الوجه بالماء الدافئ ويكرر استخدام تلك الوصفة يوم بعد يوم للحصول على نتائج ملحوظة.