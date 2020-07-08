شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة هندية بسيطة لعلاج شيب الشعر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يرتبط شيب الشعر بالتقدم في العمر، لكن مؤخراً بدأ يظهر الشعر الأبيض خلال مرحلة العشرينات نتيجة للعديد من العوامل منها نقص التغذية، التلوث البيئي وأشعة الشمس القاسية.

إذا كنتِ ترغبين في الحصول على علاج نهائي وفعّال للتخلص من مشكلة الشيب المبكر المزعجة، إليكِ خلطة بسيطة من العلاجات الهندية القديمة والتي لا تعمل على إخفاء شيب الشعر فقط، بل تعمل على تقوية بصيلات الشعر وزيادة كثافته.

مكونات

ملعقتان صغيرتان من مسحوق الحناء

ملعقة صغيرة من بذور الحلبة

ملعقة صغيرة من الزبادي

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ملعقة كبيرة من مسحوق القهوة

ملعقتين كبيرتين من عصير أوراق النعناع

ملعقتين كبيرتين من عصير أوراق الريحان

طريقة التحضير

تخلط كافة المكونات معاً للحصول على قوام متجانس.

يوزع الخليط الناتج على الشعر المبلل ويترك لمدة ساعتين إلى 4 ساعات للحصول على لون أغمق.

بعد مرور الوقت اللازم، يشطف الشعر بالماء الفاتر ويستخدم شامبو طبيعي غني بالعناصر المرطبة.