شكرا لقرائتكم خبر عن للبشرة الدهنية ومعالجتها إليكِ هذا الماسك الطبيعي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني الكثيرات من مشاكل البشرة الدهنية، والشوائب التي تتوضع على البشرة، لذلك إليكِ طريقة صنع ماسك للبشرة الدهنية ومعالجتها.

مكونات

4 ملاعق كبيرة من مسحوق الطين

ملعقتين كبيرتين من من زيت الزيتون

ملعقة من عصير الليمون

ملعقة من الموز المهروس

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طريقة التحضير

امزجي المكونات جيداً

نظفي وجهكِ أولًا وقومي بتنظيفه بماء دافئ لفتح المسام

ضعي طبقة كثيفة من هذا المزيج على وجهك

اتركيها على وجهكِ لمدة 10 دقائق

اغسليها بالماء الدافئ ثم البارد أو مرري حبات الثلج على وجهكِ لغلق المسام.