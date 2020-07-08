شكرا لقرائتكم خبر عن طريقة تحضير وصفات زبدة الكاكاو للشعر والبشرة.. تعرّفي عليها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يتم الحصول على زبدة الكاكاو من الدهون المُستخلصة من حبوب الكاكاو التي تؤخذ من نبات الكاكاو، وتُعتبر من المُركبات التي تُساهم في المحافظة على صحة الجسم، والجلد، كما أنها تحميه من الأشعة فوق البنفسجية الضارة التي تتلفه، وتُبطئ من شيخوخة الجلد، ولها قدرة عالية على ترطيب الجلد، وتحسين مرونته، ويستعرض التقرير التالي أفضل الوصفات الطبيعية لتحسين صحة الشعر والبشرة وفقًا لـ “سيدتي.نت”.

وصفة زبدة الكاكاو للشعر

حيث يُمكن استعمالها كبلسم للشعر، نظراً لفوائدها العديد في ترطيب فروة الرّأس، والطريقة هي:

المكوّنات:

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت فيتامين E.

ست قطرات من زيت الفانيلا العطري.

طريقة التحضير:

– تُخلط جميع المكونات مع بعضها البعض.

– يوضع المزيج في مقلاةٍ صغيرةٍ على نارٍ هادئةٍ مُدّة 10 دقائق.

– يوضع في مُجمد الثلاجة مُدّة 15 دقيقة قبل إزالته من المقلاة.

– يستخدم على الشعر كبلسم.

وصفات زبدة الكاكاو للبشرة

الطريقة الأولى:

تحتوي زبدة الكاكاو على مُضادات الأكسدة، ومُضادّات للالتهاب التي تُساعد على إخفاء العيوب، كما أنّها ترطب البشرة.

المكونات:

كمية من زبدة الكاكاو.

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طريقة التّحضير:

– تُدلك المنطقة التي تحتوي على البقع، والندوب بكميةٍ من زبدة الكاكاو.

– تُترك مُدّة ليلة كاملة.

– تُكرّر الطريقة يومياً.

الطريقة الثانية:

– تخترق زبدة الكاكاو مع باقي المكونات في هذه الطريقة طبقات الجلد العميقة، وتُغذي الخلايا التّالفة، كما أنّها ترطبها، وتجعلها أكثر مرونة، وتُساعد على تخفيف علامات التمدد، وتزيلها، والطريقة هي:

المكونات:

نصف كوب من زبدة الكاكاو.

ملعقة كبيرة من زيت جنين القمح. ملعقتان صغيرتان من شمع العسل.

ملعقة كبيرة من زيت المشمش.

ملعقة كبيرة من زيت فيتامين E.

ملعقة كبيرة من زيت النواة (بالانجليزي: kernel oil).

طريقة التحضير:

– تُمزج جميع المكونات مع بعضها على نارٍ هادئةٍ حتى يذوب شمع العسل بالكامل.

– يُحفظ الخليط في وعاءٍ مُحكم الإغلاق في الثلاجة.

– تُمسح المنطقة التي تُعاني من التّشققات بضع دقائق حتى يمتصها الجلد بشكلٍ جيد.

– تُكرر هذه الطريقة من مرتين إلى ثلاث مرات في اليوم.