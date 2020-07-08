شكرا لقرائتكم خبر عن وصفة رائعة بمفعول البوتوكس اصنعيها بنفسك والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ترغب الكثيرات في الحصول على بشرة أصغر 10 سنوات خالية من التجاعيد، لذا إليكِ اليوم وصفة سحرية ستخلصك تماماً من تجاعيد البشرة وتمنحك نفس تأثير البوتوكس.

جددي خلايا بشرتك واحصلي على مظهر أكثر شباباً مع وصفة الأفوكادو والكاكاو.

مكونات

ثمرة أفوكادو.

2 ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو.

2 ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

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طريقة التحضير

اهرسي ثمرة الأفوكادو في وعاء عميق، ثم تضاف باقي المكونات وتخلط جيداً.

تنظف بشرة الوجه جيدًا، ثم يوزع الخليط على البشرة باستخدام الأصابع أو فرشاة مناسبة.

يترك الخليط على البشرة لمدة 20-30 دقيقة قبل أن يشطف بالماء الفاتر.

يتميز مسحوق الكاكاو بخواص فعّالة مضادة للبكتيريا والجراثيم، كما تحتوي على مضادات الأكسدة والتي تعيد الحيوية إلى بشرتك.

يساعد العسل على تعزيز حيوية البشرة، كما أنه مطهر طبيعي.

يحتوي الأفوكادو على العديد من العناصر الغذائية اللازمة لنضارة وترطيب البشرة.