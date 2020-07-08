شكرا لقرائتكم خبر عن لتثبيت لون الشعر وعلاج الشيب إليكِ خلطة الشاي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - يعد ظهور الشعر الأبيض من المشكلات الجمالية التي تعاني منها الكثير من النساء وذلك لتأثير الخصلات الفاتحة على جمال وجذابية الشعر.

لتنعمي بشعر صحي خالٍ من الشيب إليكِ طريقة تحضير واستخدام خلطة طبيعية لعلاج الشيب بمكونات طبيعية للحفاظ على لون الشعر.

مكونات

ملعقتين شاي أسود

ملعقتين ملح

ملعقتين زيت جوز هند

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ملعقتين عصير ليمون

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات جيدًا حتى تحصلي على خليط متجانس.

ضعي المكونات على شعرك وقومي بتوزيعها حتى تغطي المناطق المصابة بالشيب جميعها.

انتظري لمدة 30 دقيقة حتى تبدأي في غسل شعرك للتخلص من الخليط.

قومي بتكرار تلك العملية مرة أسبوعيًا للحفاظ على صحة شعرك وثبات لونه.