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لبشرة نضرة خالية من علامات الإرهاق استخدمي خلطة الكرز

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Rawan Dayoub 0 تبليغ

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عدن - ياسمين التهامي - ترغب النساء في الحصول على بشرة نقية خالية من الشوائب، تتمتع بنضارة وخالية من علامات الإرهاق والتعب.

لذا اصنعي خلطة الكرز إليكِ المكونات.

مكونات

ربع كوب عصير كرز

2 ملعقة عسل

ملعقة زيت زيتون

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عصير ليمونة

طريقة التحضير

قومي بخلط المكونات في إناء مناسب حتى تحصلي على خليط متجانس.

وزعي الخليط على بشرتك بعد غسلها بالمياه الدافئة لتفتيح المسام.

انتظري لمدة 20 دقيقة ثم ابدأي في غسل بشرتك بالمياه الباردة للتخلص من بقايا الخليط.

كرري تلك العملية مرة أسبوعيًا لتنظيف مسام البشرة وترطيبها لتظهر دائمة الجاذبية.

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