شكرا لقرائتكم خبر عن للتخلص من النمش بسهولة إليكِ الحل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعاني بعض النساء من مظهر النمش المزعج على الوجه وتنفقن الكثير من المال للتخلص منه، لكن يمكنك معالجة النمش باستخدام وصفة طبيعية تساعدك على التخلص من النمش بسهولة ويسر.

جربي أولاً على مساحة صغيرة من الجلد قبل أن تطبقيها على كامل بشرتك

مكونات

2 ملعقة خل.

1/2 كوب عصير بصل.

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طريقة التحضير

قومي بخلط الخل وعصير البصل في وعاء صغير.

امسحي الوجه والمنطقة التي بها النمش بقطرات من الخليط واتركيه لمدة 10 دقائق ثم اغسلي الوجه والجلد بماء دافيء، وجففي بمنشفة قطن.

كرري بنفس الطريقة من 4 – 5 مرات لمدة أسبوع وانتظري النتيجة الرائعة.