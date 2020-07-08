شكرا لقرائتكم خبر عن لعلاج تساقط الشعر استخدمي خلطة الشاي الأخضر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد مشكلة تساقط الشعر من المشكلات الشائعة، وتعود لعدة أسباب منها وراثية أو بسبب سوء التغذية، وربما السبب في ذلك تكون الحالة النفسية.

والزيوت الطبيعية مفيدة جداً لشعر طويل وكثيف كما أنها تعالج تساقط الشعر وتعمل على تقوية بصيلاته.

لذا إليكِ خلطة الشاي الأخضر لعلاج تساقط الشعر

مكونات

2 ملعقة صغيرة زيت إكليل الجبل.

2 ملعقة صغيرة زيت خروع.

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2 ملعقة صغيرة زيت شجرة الشاي الأخضر.

2 ملعقة صغيرة زيت زيتون.

طريقة التحضير

حضري خلطة الزيوت الدافئة ودلكي فروة الرأس مع تغطية الشعر بمنشفة لمدة 30 دقيقة.

اغسلي الشعر بالشامبو المناسب ومشطي شعرك برفق، وستلاحظين الفرق.