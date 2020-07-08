شكرا لقرائتكم خبر عن لكِ سيدّتي.. أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الجليد الميت والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تُعد مشكلة الجلد الميت من المشكلات المؤرقة لدى معظم السيدات والتي تؤثر على أنوثتها وجاذبيتها بشكلٍ كبير، ولذلك تلجأ إلى التخلص منه بكافة الطرق الطبيعية ومستحضرات التجميل، ويُقدّم لكِ المقال التالي أفضل الوصفات الطبيعية للتخلص من الجلد الميت وفقًا لـ “موضوع”.

الشوفان والسكر

يمكن استخدام الشوفان والسكر للتخلّص من خلايا الجلد الميت من الوجه خاصةً، ويكون ذلك من خلال نقع الشوفان في الماء لمدّة عشر دقائق، وخلطه مع القليل من السكر، ومن ثمّ إضافة العسل للخليط، وتطبيقه على الوجه، مع الانتباه لعدم فرك الخليط على البشرة بشكل مبالغ فيه، لتجنب حدوث تهيّج أو طفح جلدي.

الشوكولاتة

ويمكن استخدام الشوكولاتة للتخلّص من الجلد الميت من الجسم من خلال:

خلط كمية صغيرة من مسحوق الكاكاو، مع القليل من عصير الليمون، أو ماء الورد.

طحن القليل من دقيق الشوفان، ومن ثمّ إضافته للمزيج.

إضافة العسل والسكر الخام.

مزج الخليط جيداً، ومن ثمّ تطبيقه على الجسم، سواء على الوجه أو المرفقين أو الركبتين.

يفضّل في حالة تصلّب المزيج إضافة زيت الزيتون لموازنته بشكل طبيعيّ.

بذور القهوة وزيت الزيتون

يمكن استخدام بذور القهوة مع زيت الزيتون لتقشير الجسم، وذلك بطحن القليل من بذور القهوة ومزجها مع القليل من زيت الزيتون، وتطبيقها على البشرة مرة أو مرتين أسبوعياً من أجل إزالة خلايا الجلد الميتة.

بيكروبونات الصودا والألوفيرا

يمكن استخدام الألوفيرا وبيكروبونات الصودا لعمل مقشّر طبيعيّ للجسم، للتخلّص من الجلد الميت، ويمكن ذلك من خلال:

خلط ملعقة من بيكروبونات الصودا مع كمية كافية من الألوفيرا.

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تطبيق الخليط على البشرة والجسم بلطف بحركات دائرية.

ترك الخليط لمدّة دقيقة أو دقيقتين، ومن ثمّ يشطف بالماء، ويرطّب بمرطب مناسب.

السكر البني

يمكن استخدام السكر البني لتقشير الجسم والتخلّص من الجلد الميت من خلال استخدام:

المكوّنات:

نصف كوب من السكر.

نصف كوب من زيت الزيتون أو زيت جوز الهند.

خطوات التحضير:

مزج السكر والزيت مع بعضهما البعض.

تخزين الخليط في وعاء محكم الإغلاق وقليل الهواء.

فرك الخليط على الجسم بحركات دائرية.

غسل الجسم بالماء الدافئ، ومن الممكن استخدام هذا الخليط مرتين في الأسبوع.

استخدام مرطبات الجسم

يمكن استخدام مرطّبات الجسم (بالإنجليزية: Body Lotion) للمساعدة على تقشير الجلد الميت والتخلّص منه، وخاصةً للبشرة الحساسة، واستعمال المرطّبات التي تحتوي على أحماض ألفا (بالإنجليزية: Alpha) والهايدروكسي (بالإنجليزية: Hydroxy) كونها تساهم في تقشير الجسم.