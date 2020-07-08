البروش لمسة إضافية وناعمة لفستان زفافك

إذا كان فستان زفافك بتصميم ناعم وبسيط، فلم لا تضيفي له لمسة فاخرة بالبروش الماسي، حيث إن الدبابيس البرّاقة عادت من جديد لتسيطر على صيحات الموضة.

ويتناسب البروش مع الفساتين الحمّالات، بالكتف الواحد أو بدون الأكتاف، حيث يزيد من أنوثة العروس في ليلة العمر.

قدمت العديد من ماركات المجوهرات تصاميم البروش المستوحاة من الطبيعة، حيث الورود والفراشات والطيور المرصعة بالألماس، مثل التصاميم المتنوعة من غراف Graff، شوميه Chaumet، تيفاني آند كو Tiffany & Co، وفان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels.

ولا يشترط أن يكون البروش مرصعًا بالألماس الأبيض فقط، بل يمكن أن يتزين ببعض الفصوص الملونة، لتضيف لمسة حيوية للفستان، مثل دبابيس هاري وينستون Harry Winston التي يتناغم فيها الألماس والزمرد الأخضر.

فضلاً عن دبابيس غراف Graff المطعمة بالفصوص الوردي والأصفر.

كذلك أبدعت دار فان كليف آند آربلز Van Cleef & Arpels تصاميم مميزة من الدبابيس المستوحاة من الأميرات، والمرصعة بالفصوص الزرقاء مع الألماس.

كما أن الدبابيس المستوحاة من الفيونكات من أجمل التصاميم الأنثوية التي تناسب العروس، مثل دبابيس تيفاني آند كوTiffany & Co، شوميه Chaumet، وغراف Graff.

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وقد برزت صيحة اللون الأسود في لمسات بسيطة مع فساتين الزفاف، سواء الحزام أو الفيونكات التي تزينه، ولذلك يمكن اختيار بروش ماسي مع التفاصيل باللون الأسود، مثل التصميم المميز من دي بيرز DeBeers.

اختاري البروش الماسي مع الثوب البسيط والخالي من أي تفاصيل بارزة أو فصوص برّاقة، وابحثي عن تصميم يناسب قصّة الفستان.

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