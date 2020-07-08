أحدث ١٠ إطلالات مميَّزة ومناسبة للدوام مُستوحاة مِن فيكتوريا بيكهام

نالت فيكتوريا بيكهام شهرة كبيرة في عالم الموضة بسبب إطلالاتها المميزة التي تنسقها في مختلف المناسبات الكاجوال منها والرسمية والتي تعتمد فيها تنسيقات مبتكرة تناسب شخصيتها القوية والمستقلة، وجمعنا أحدث ١٠ إطلالات مناسبة للدوام مستوحاة من فيكتوريا بيكهام.

تتمتع فيكتوريا بيكهام بأسلوب مميز جدا في الموضة يجمع بين النمط الكلاسيكي والنمط العصري وكل ذلك في قالب أنثوي وجذاب ناعم، ولهذا فهي تعتبر اليوم واحدة من أكثر أيقونات الموضة شهرة وكونها سيدة أعمال ناجحة جدا فكثيرا ما نراها في إطلالات أنيقة للعمل، وجمعنا اليوم لك بالصور أجمل وأحدث ١٠ إطلالات مناسبة للدوام منها، وتنوعت هذه الإطلالات بين التنسيقات الكاجوال والتنسيقات الأكثر رسمية والتي اختارت فيها أما البناطيل القماشية ذات القصات الواسعة أو التننانير الميدي التي اعتمدتها مع القمصان الناعمة أو الفساتين الميدي بتصاميمها ذات الطابع الفنتج أو البدلات الرسمية ذات الدرجات الحيادية أو بألوان الباستيل الهادئة.

وفيكتوريا بيكهام حريصة دائما على تنسيق أجمل الإكسسوارات العصرية مع إطلالاتها المميزة مثل الأحذية الملونة أو حقائب اليد ذات الحجم الكبير والنظارات الشمسية بقصة الأوفر سايز.

Advertisements

قــــد يهمــــــــــــــك أيضـــا:-