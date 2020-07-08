بعد اتهامها بإثارة الغرائز.. من هي بطلة التيك توك بسنت محمد؟

علاقات و مجتمع

انضمت بسنت محمد لقائمة فتيات التيك توك، المتهمات بخدش الحياء.

حيث تقدم المحام أشرف فرحات، أمس الثلاثاء، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قائلا "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي "TIK TOK" و"إنستجرام"، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة عليهما وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد أن المحتوى الذي تقدمه "بسنت محمد" يظهر فيه أنها تتعمد إظهار المفاتن لجذب المشاهدين حتى ظهر هذا في أحد الفيديوهات، حيث تعمدت إظهار مفاتن جسدها.

ويرصد "هن" معلومات عن فتاة التيك توك الأخيرة في قائمة المتهمات بإثارة الغرائز بسنت محمد.

من هي بسنت محمد؟

تبلغ من العمر 20 عاما، من محافظة الإسكندرية وجاءت للمكوث بالقاهرة باحثة عن الشهرة من خلال التيك توك.

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تقدم العديد من مقاطع الرقص على الأغنيات الشعبية عبر حسابها على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

لديها 407 آلاف متابع على الانستجرام، حيث تقترب من النصف مليون.

لا تتابع سوى 12 شخصا فقط، أبرزهم اليوتيوبر علي غزلان.

لديها أكثر من 8 آلاف مشترك على اليوتيوب.

متهمة بنشر مقاطع خادشة تهدف لإثارة الغرائز.

أثارت الجدل الفترة الأخيرة، لتداول مقطع خادش زعم البعض أنه لها، وهي تقوم ببعض الإيحاءات الخادشة، وتستعرض فيه مفاتن جسدها.