بعد وفاة رجاء الجداوي.. حلا شيحة: افتكروها بالدعاء إحنا مش ملايكة

علاقات و مجتمع

لم تستطع الفنانة حلا شيحة استيعاب وفاة الفنانة رجاء الجداوي، التي كانت تعتبرها مثلها الأعلى وأمها الثانية، فمازال الحزن يخيم علي قلبها، وبعد أيام من رحيل "الجداوي" أرسلت لها رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بصورة تجمع بينها وبين الراحلة وتامر حسني والإعلامية بوسي شلبي.

وأرفقت "حلا" تعليقًا على الصورة قالت خلاله، "حتوحشينا، بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي ولكل من رحلوا عنا، الموت علينا حق وكلنا نحتاج الدعاء لبعض ومحتاجين نحسن الظن ببعض لأن رب العالمين شايف قلوبنا ويعلم اللي جوانا ومطلع علينا وأحنا كلنا بشر ونفوسنا ضعيفة".

وتابعت مضيفة "أكيد أحنا مش ملايكة بلاش الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت وكلمة اتقالت، الحكم لله وحده وكمان الكمال لله وحده".

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وكانت رثت الفنانة حلا شيحة الفنانة رجاء الجداوي بكلمات مؤثرة قالت خلالها،" حتوحشيني يا أجمل الناس مش حنسي حضنك الدافي وطيبة قلبك وكلامك الحكيم ولقائنا الأخير اللي اتمنيتوا وربنا حققهولي بعد سنين، أنا متأكدة أنك في مكان أحلى بجد".

وتابعت مضيفة "حفضل ادعيلك وعمري ما حنساكي أبدا أبدا وحزينة أني مش حشوفك تاني كنت بحبك وبحب كلامك وروحك الطيبة الجميلة إلى اللقاء في الجنة إن شاء الله ربنا يجعلنا جميعا من أهلها إنا لله وإنا إليه راجعون... البقاء لله".

وفاة رجاء الجداوي

وتوفيت الفنانة القديرة رجاء الجداوي، بعد معاناة مع فيروس كورونا استمرت 43 يوما، حيث قضت أيامها الأخيرة في مستشفى العزل بالإسماعيلية.

وكتبت أميرة مختار، ابنة الفنانة الراحلة، عبر صفحتها على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. مامي في ذمة الله"، فيما أعلن أشرف زكي نقيب الممثلين، خبر الوفاة.

وآخر أعمال الفنانة الراحلة هو مسلسل "لعبة النسيان" في رمضان الماضي، حيث أصيبت بالمرض بعد الانتهاء من التصوير وقضت في المستشفى 43 يوما قبل وفاتها.