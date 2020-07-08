ينتشر في فصل الصيف.. طرق منزلية لمكافحة النمل

صحة

ينتشر النمل في الصيف في المطابخ ويمكن أن يمتد لغرف النوم والمعيشة، بحثا عن بقايا الطعام لتخزينها استعدادا لفصل الشتاء. حيث يتعرض الكثيرون خلال هذه الفترة لقرص النمل في مناطق مختلفة من الجسم والذي يسبب حكة شديدة وأحمرار في الجلد. ويقدم لك موقع "هن"، بعض الطرق المنزلية لعلاج قرص النمل بسهولة وسرعة. الهيستامين استخدم مضادات الهيستامين وكريم الهيدروكورتيزون لتخفيف الحكة. Advertisements إذا كانت اللدغة كبيرة ومؤلمة للغاية فقد يعطيك طبيبك مضادات الهستامين والستيرويدات الطبية. الثلج مرر الثلج لمدة 15 دقيقة وخذ راحة ثم مرره 15 دقيقة أخرى لتخفيف القرص، والتورم على المنطقة المصابة. يمكنك وضع الثلج في منشفة، ولكن لا تضع الثلج مباشرة على جلدك. الحرارة يجب الابتعاد عن الحرارة تماما لانها تؤدي لزيادة التورم والالتهاب والحكة وفي حالة زادت قرص النمل عن توقيت حدوثها يجب التوجه للطبيب.

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