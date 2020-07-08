علاقات و مجتمع
نصحت الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، الفتيات بعدم نشر بياناتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت مرسي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "لازم نوعي بناتنا وأولادنا على موضوع التواصل الاجتماعي ومنصات التواصل الاجتماعي لأن زي ما فيها الكويس والحلو فيها كمان السيئ ومينفعش نكشف عن البيانات الشخصية كده".
وأضافت: "أنا كنت أول مرة أعرف إن فيه حاجة اسمها بصمة الكترونية ومينفعش إننا نتبادل البصمة أو الصور"، متابعة: "الصورة اللي مينفعش تحطيها في شغلك مينفعش تحطيها على الإنترنت ولا الفيس بوك لأنك بتبني على السوشيال ميديا تاريخ".
ونصحت مرسي الأسر بفتح أبواب الحوار مع أبنائهم وبناتهم والتحدث معهم "متخليهومش يخافوا منكم واسمعوهم واحتوهم وعشان تبقوا حائط صد لأول مشكلة تقابلهم".
كانت هذه تفاصيل خبر مايا مرسي للفتيات: متحطيش بياناتك على السوشيال ميديا واحذري من الصور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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