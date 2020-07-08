أسباب وأعراض الأزمات القلبية

تتعدد أسباب الإصابة بأزمة قلبية، وأمس توفيت شقيقة وزيرة التضامن نيفين القباج، نتيجة أزمة قلبية عقب سماع خبر وفاة زوجها، الذي توفي قبلها بساعة واحدة، فأراد الله أن يجمعهما سويا، لم يفرق بين ذهاب روحهما إلى بارئهما سوى أقل من ساعة واحدة.

وعلى الرغم من أن تعدد أسباب الوفاة لا يمنع قدر الله المحتوم، إلا أن الأمر طرح تساؤلات حول علاقة التعرض للصدمات والوفاة

أطباء يتحدثون عن الأزمات القلبية

من جانبه، قال أحمد سعد دكتور رئيس قسم العناية المركزة بمستشفى العزل قها، إنه يوجد بعض الحالات تتعرض للأزمات أو النوبات القلبية بسبب الصدمات بالفعل.

وأكد سعد لـ"هن": "أن هناك بعض الأخبار التي يتلقاها المرء قد تسبب صدمة كبيرة لا يتحملها الشخص مما تؤثر على قلبه في الحال فتعرضه لأزمة قلبية قد ينجو منها أو لا".

وكان الدكتور جمال شعبان استشاري أمراض القلب، وعميد المعهد القومي للقلب سابقا، أكد من قبل أن قلب المرأة أسرع من قلب الرجل من حيث ضخ الدم، مؤكدا أن الأمر يؤثر على عُمر السيدات: "بياخد من رصيد حياتها من الضخ وده مش ميزة ليهم".

وتابع شعبان لـ "هن" أن السيدات يتأثرن ويشعرن بالوجع أكثر وأسرع من الرجال.

مضيفا: "الستات جدران قلبهم أرق، وشريانهم زجزاجية، ودا بيخليهم يحسوا بالوجع بسرعة وبشكل كبير".

أسباب وأعراض الأزمة القلبية

وعرض موقع "مايو كلينك" أعراض وأسباب الأزمة القلبية المفاجئة:

أعراض الأزمة القلبية

ضغط أو ضيق أو ألم أو إحساس ضاغط أو مؤلم بالصدر أو الذراعين قد ينتشر إلى الرقبة أو الفك أو الظهر.

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غثيان أو عسر هضم أو حرقة في فم المعدة أو ألم في البطن.

ضيق النفس.

عرق بارد.

الإرهاق.

دوار أو دوخة مفاجئة.

أسباب الأزمة القلبية

- تحدث النوبة القلبية عندما يسد واحد أو أكثر من الشرايين التاجية.

- وخلال النوبة القلبية، يمكن لإحدى هذه اللويحات أن تمزق وترسب الكوليسترول والمواد الأخرى في مجرى الدم، وتشكل جلطة دموية في موقع التمزق، وإذا كانت الجلطة كبيرة بما فيه الكفاية، فإنها يمكن أن تمنع تدفق الدم عبر الشريان التاجي، مما يُؤدي إلى افتقار عضلة القلب للأكسجين والمواد الغذائية (نقص التروية).

- تصاب بانسداد كامل أو جزئي، الانسداد الكامل يَعني أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب بسبب ارتفاع جزء الـST.

والانسداد الجزئي يَعني أنك مصاب باحتشاء عضلة القلب غير المرتفع من مستوى الـST قد تَختلف الخطوات التشخيصية والعلاج بناءً على ما تشعر به.

- تشنج الشريان التاجي الذي يعمل على إيقاف تدفق الدم إلى جزء من عضلة القلب.